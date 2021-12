TicWatch E3, lo smartwatch più scattante è di nuovo in offerta

Nel vasto e frammentato mondo degli smartwatch quelli di Mobvoi, azienda fondata nel 2012 da un ex di Google, si distinguono per un binomio hardware e software che, nel tempo, sta dimostrando quanto è valido: stiamo parlando dell’accoppiata tra il chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e il sistema operativo Google Wear OS.

Nella gamma TicWatch (così si chiamano gli smartwatch di Mobvoi) il prodotto oggi più conveniente è TicWatch E3 e, anche lui, ha il chip di Qualcomm e il sistema operativo di Google. Si tratta di uno smartwatch molto recente, arrivato in Italia a giugno 2021, e molto fortunato grazie anche ad un costo non bassissimo, ma neanche eccessivo. Un ottimo compromesso tra qualità, funzioni offerte e prezzo ma, soprattutto, è uno smartwatch molto veloce: la navigazione tra i quadranti è fluida, il device non si impalla mai, tutto scorre rapido sotto le nostre dita. Per questo, ma anche per molte altre ragioni, è il caso di prenderlo in considerazione adesso che è tornato al minimo storico su Amazon.

TicWatch E3: caratteristiche tecniche

TicWatch E3, come accennato, è basato sul chip Snapdragon Wear 4100 e sul sistema operativo Wear OS. E’ dotato di 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, per le app e per i file musicali.

Lo schermo è un display AMOLED da 1,3 pollici, 360×360 pixel (391 punti per pollice). La cassa è da 44×47 millimetri, in policarbonato, abbastanza spessa ma, nonostante ciò, il dispositivo ha vinto il MUSE Design Awards 2021. Lo consigliamo di più per un polso maschile, ma anche una donna potrebbe trovarsi a suo agio.

I sensori presenti sono tutti quelli oggi necessari: accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca HD PPG, sensore SpO2 per la saturazione di ossigeno nel sangue, sensore di contatto con il corpo a bassa latenza. Stesso discorso per le connessioni: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC per i pagamenti contactless.

C’è anche il GPS integrato, per fare sport all’aria aperta anche senza smartphone, che tra l’altro è impermeabile e certificato IP68, quindi nessun problema con il nuoto e le immersioni. Infine, c’è un sistema di monitoraggio proattivo del movimento chiamato TicMotion, che ci aiuta a restare in forma.

TicWatch E3: l’offerta Amazon

TicWatch E3 è stato lanciato sul mercato internazionale a giugno 2021, ad un prezzo di listino 199,99 euro giustificato principalmente dalla scheda tecnica (in particolare il chip di ultima generazione, che costa parecchio).

Adesso, però, su Amazon TicWatch E3 costa 170 euro (-29,99 euro, -15%) e a questo prezzo diventa uno dei migliori smartwatch Wear OS attualmente in circolazione.

Smartwatch TicWatch E3 – Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform – Sistema operativo Google Wear OS