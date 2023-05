Ticwatch Pro 5 è arrivato in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mobvoi ha confermato ufficialmente l’arrivo nel nostro Paese del suo ultimo smartwatch TicWatch Pro 5, rivelando anche il prezzo di lancio. Uno smartwatch molto atteso, soprattutto dopo che la scheda tecnica è trapelata su Amazon solo qualche settimana fa permettendo a tutti di scoprire le interessanti specifiche tecniche di questo nuovo top di gamma dell’azienda cinese.

Tra le varie caratteristiche tecniche non passa inosservata la presenza del chip Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm che per la prima volta viene inserito all’interno di uno smartphone promettendo grandi performance, misurazioni molto più accurate e un consumo energetico molto contenuto.

Ticwatch Pro 5 – Smartwatch Snapdragon W5+ Gen 1 – Wear OS

TicWatch Pro 5: scheda tecnica

Come ben noto la scheda tecnica di TicWatch Pro 5 è stata condivisa per errore su Amazon alcuni giorni fa, dando la possibilità a tutti gli utenti di scoprire con larghissimo anticipo le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Questo smartwatch ha due display: il primo è un OLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel e funzione Always-On. Il secondo, invece, è un FSTN, sostanzialmente un LCD monocromatico a basso consumo pensato per aiutare lo smartwatch a conservare batteria visualizzando solo l’ora e alcune indicazioni base, quando il display OLED è spento per consumare di meno.

Posizionata attorno al display troviamo la corona rotante che consentirà all’utente di muoversi tra le funzioni dell’orologio. Ma la vera particolarità di questo smartwatch è che è il primo in assoluto ad avere al suo interno il nuovo processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, ci sono Bluetooth 5.2, WiFi a 2,4 GHz, NFC, GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS. Tra i sensori in dotazione, oltre a Bussola e Barometro, non mancano quelli per il monitoraggio dei parametri vitali: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO2), e temperatura. Tramite questi, lo smartwatch può anche calcolare il VO2 Max, il massimo volume di ossigeno consumato al minuto durante l’attività fisica. Presenti inoltre anche tutte le varie specifiche per il monitoraggio del livello di stress e della qualità del sonno.

La batteria è da 628 mAh e, stando a Mobvoi, consente un’autonomia fino a 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale. Presente anche la ricarica rapida con l’arrivo al 65% della batteria collegando il dispositivo alla rete elettrica per soli 3 minuti. Per quanto riguarda il sistema operativo il nuovo TicWatch 5 Pro sfrutta una versione personalizzata del sistema operativo Google Wear OS 3.

Presenti anche la certificazione MIL-STD-810H che attesta la resistenza agli urti del dispositivo e la certificazione per la resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere.

Infine, meritano una menzione a parte i materiali che compongono questo smartwatch con la cassa dell’orologio realizzata in metallo, alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro, mentre lo schermo è protetto con una copertura Gorilla Glass.

TicWatch Pro 5: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo TicWatch Pro 5 può essere già acquistato sul sito ufficiale di Mobvoi e su Amazon nell’unica finitura disponibile chiamata Ossidiana (il classico nero) al prezzo consigliato di 359,99 euro.

Sulla pagina ufficiale è possibile acquistare separatamente anche diversi di cinturini da 24 mm al prezzo di circa 20 euro ciascuno. Tra quelli disponibili c’è la serie Go Wild, realizzata in silicone, nelle colorazioni Jungle Green, Bonfire Orange e Twilight Blue. Gli altri ì sono quelli della serie Go Urban, realizzati in pelle, e sono disponibili nei colori Tuxedo Black e Smart Casual Blue.

Ticwatch Pro 5 – Smartwatch Snapdragon W5+ Gen 1 – Wear OS