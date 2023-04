TicWatch Pro 3, solo oggi costa la metà: prezzo mai visto prima

Trovare uno smartwatch in offerta con un coupon del valore di 150€ non è una cosa di tutti i giorni. Soprattutto se il coupon equivale a uno sconto del 50%. Ma è quello che sta accadendo esattamente oggi con il TicWatch Pro 3, smartwatch top di gamma con caratteristiche veramente uniche (non stiamo esagerando, tra poco vi spiegheremo il perché) disponibile in promo speciale su Amazon. L’unica problematica è la durata dell’offerta: il numero di coupon disponibile è limitato e potrebbero terminare già oggi: quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Parlavamo delle caratteristiche uniche dell’orologio smart. Il TicWatch Pro 3 è uno dei pochi smartwatch al mondo ad avere un doppio display. L’azienda cinese ha sviluppato una tecnologia molto particolare che sovrappone a uno schermo a basso consumo, un brillante display AMOLED Retina. Questa particolare combinazione permette di estendere la durata della batteria nel momento del bisogno e di ottimizzare i consumi (l’autonomia può arrivare a un massimo di quarantacinque giorni, un vero record per un orologio). Oltre a questo troviamo tutto quello che si chiede a uno smartwatch: funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica a la possibilità di personalizzare lo schermo con tante watch faces gratuite.

TicWatch Pro 3: funzionalità e scheda tecnica

Durata della batteria estesa, monitoraggio avanzato della salute e della forma fisica e un processore super prestazionale: questi gli highlights principali del TicWatch Pro 3, orologio top di gamma che non ha paura di essere paragonato a dispositivi molto più blasonati e che oggi troviamo a un prezzo veramente eccezionale.

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è la presenza di un doppio display. TicWatch ha sviluppato la tecnologia Dual Display che sovrappone uno schermo a basso consumo energetico e in bianco e nero a un brillante display AMOLED a colori. Il display "in bianco e nero" si attiva in automatico quando si passa alla modalità essenziale che permette alla batteria di durare fino a un massimo di 45 giorni, ottimizzando al massimo i consumi. Un vero record per un orologio smart.

TicWatch Pro 3 è un orologio completo e lo si capisce anche dalle tante funzionalità disponibili per il monitoraggio della salute. Oltre a un controllo continuo della frequenza cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo smartwatch fornisce un report completo su come si è riposati durante la notte, il proprio livello di stress e mette a disposizione anche degli esercizi per la respirazione.

Per gli amanti dell’attività fisica sono presenti più di 100 modalità di allenamento, di cui alcune di livello professionale. Per ognuna è possibile analizzare i risultati e capire se si sta migliorando. Lo smartwatch è anche impermeabile e quindi lo si può utilizzare in piscina. Non manca un chip GPS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per offrire una posizione super precisa.

Concludiamo dicendo che a bordo è presente il sistema operativo WearOS con tutte le app Google più importanti.

TicWatch Pro 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta eccezionale a tempo limitato che non bisogna farsi scappare. Solo per pochissime ore o pochissimi giorni è disponibile il coupon del valore di 150€ che fa scendere il prezzo del TicWatch Pro 3 a 149,99€. Come detto equivale a uno sconto del 50% e lo si paga la metà. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Amazon Prime). L’orologio smart è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore.

