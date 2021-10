TicWatch Pro 3 Ultra, lo smartphone premium che resiste a tutto

Si chiama TicWatch Pro 3 Ultra ed è l’ultimo membro della gamma 2021 di smartwatch di TicWatch, brand di Mobvoi che ha saputo conquistare un’importante fetta del variegato mercato degli orologi smart grazie a prodotti decisamente azzeccati. Anche questo Pro 3 non sbaglia il colpo, posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato e guardando in particolare agli utenti che hanno bisogno di un dispositivo molto robusto.

Il nuovo TicWatch Pro 3 Ultra, infatti, vanta le certificazioni MIL-STD-810G e IP68, oltre ad avere un design quasi “rugged" che piacerà molto agli amanti della vita all’aria aperta, anche se lo rende un po’ meno elegante di altri concorrenti. Sia dal punto di vista tecnico dell’hardware usato, che da quello smart delle funzioni offerte, però, TicWatch Pro 3 Ultra può essere considerato senza dubbio un prodotto aggiornato e al passo con l’evoluzione tecnologica (che negli ultimi 12 mesi ha subito una forte accelerazione) del mercato degli smartwatch. Chi lo compra, quindi, ha a disposizione un buon orologio, moderno, dotato di tutte le ultime funzioni e, per di più, parecchio resistente agli urti e all’acqua.

TicWatch Pro 3 Ultra: caratteristiche tecniche

TicWatch Pro 3 Ultra è disponibile in versione LTE, cioè con connessione cellulare, o solo GPS. Entrambe sono basate sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, alla quale Mobvoi ha aggiunto un secondo chip per aumentare le prestazioni, e hanno uno schermo AMOLED da 1,4 pollici (risoluzione 454×454 pixel) al quale si sovrappone uno schermo FSTN monocromatico.

Si tratta di un orologio per polsi di una certa dimensione: la cassa, in acciaio, ha infatti un diametro di ben 48 millimetri. C’è una differenza di cinturino tra la versione LTE e quella GPS: la prima ha il cinturino in pelle, la seconda in gomma.

Buoni i sensori, identici su entrambi i modelli: accelerometro, giroscopio, sensore cardiaco, sensore di ossigenazione del sangue (SpO2), bussola e barometro. Le connessioni presenti sono WiFi 4 e Bluetooth 5.0, più quella cellulare sul solo modello LTE. Su entrambi c’è il chip NFC, per i pagamenti contactless, uno speaker e un microfono per usare lo smartwatch per fare chiamate.

Il sistema operativo è Google Wear OS, in versione 2, con la promessa dell’aggiornamento a Wear OS 3 nel 2022. Infine la batteria, da 577 mAh, offre un’autonomia dichiarata di 72 ore, cioè 3 giorni.

TicWatch Pro 3 Ultra: quanto costa

Con una dotazione hardware di questo livello non ci si può aspettare un prezzo bassissimo dal TicWatch Pro 3 Ultra e, infatti, questo smartwatch si pone nella fascia medio-alta del mercato. Il prezzo di TicWatch Pro 3 Ultra LTE è di 359,99 euro, con disponibilità a partire da novembre, mentre il prezzo di TicWatch Pro 3 Ultra GPS è di 299,99 euro e questa versione è già disponibile, anche su Amazon.

Smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra – Chip Snapdragon Wear 4100 – Schermo da 1,4 pollici AMOLED – Versione GPS