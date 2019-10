TikTok, i trucchi per aumentare i follower

13 Ottobre 2019 - Prima è stato il turno di Snapchat, poi di Instragram e ora di Tik Tok. Stiamo parlando della “nuova” applicazione più in voga tra i giovanissimi e che negli ultimi mesi è riuscita a diventare ben presto l’app più scaricata dal Google Play Store e App Store. Il successo è stato travolgente, tanto da dover far correre ai ripari Facebook che ha implementato sulle proprie applicazioni nuove funzionalità in stile Tik Tok.

Parlare semplicemente di app è un po’ riduttivo. Come accaduto già con Instagram, Tik Tok è diventata ben presto un vero e proprio social network, dove sopratutto i più giovani mettono in mostra la propria personalità. Tik Tok nasce come applicazione per realizzare video in lyp-sync: basta scegliere la canzone, muove le labbra, ballare e pubblicare il video sul proprio profilo personale. Ora è diventato un social network dove pubblicare filmati utilizzando filtri assurdi, aggiungere delle GIF oppure realizzare dei veri e propri meme.

Il funzionamento di Tik Tok ricalca quello degli altri social: si crea un proprio profilo personale e si cominciano a seguire gli altri utenti, a seconda dei video che pubblicano. L’ascesa di Tik Tok è inarrestabile e sta diventando il terzo incomodo nella lotta fratricida tra Facebook e Instagram. Se volete sfruttare queste fasi iniziali di Tik Tok per aumentare i follower e diventare famosi, è necessario conoscere alcuni trucchi che vi renderanno la vita più semplice.

Realizzare un duetto su Tik Tok

Cantare con il tuo cantante preferito è il tuo sogno? Con Tik Tok puoi dar vita a dei duetti a distanza. Farlo è molto semplice: se un tuo amico ha pubblicato un video con una canzone che ti sta molto a cuore, basta premere il tasto condividi, scegliere Duetto e cominciare a registrare il tuo filmato. In questo modo gli altri utenti potranno apprezzare la tua prova canora e iniziare a seguirti.

Realizzare un video utilizzando le foto

Un modo originale per creare un filmato è utilizzare delle immagini. Tik Tok ti permette di selezionare le foto presenti nella galleria dello smartphone e in automatico crea un video, dandoti la possibilità anche di aggiungere scritte, emoticon e GIF. Un contenuto originale che vi differenzierà dagli altri utenti con la possibilità di aumentare i follower su Tik Tok.

Video brevi

Brevi, veloci e facilmente condivisibili. Questo è uno dei trucchi per realizzare video su Tik Tok che ti permetteranno di aumentare il seguito. Gli utenti non amano vedere filmati molto lunghi o quelli in cui si ostenta la propria bravura. Bisogna essere semplici e trasmettere la propria genuinità.

Seguite i trend del momento

Può sembrare un consiglio banale, ma permette di ottenere successo facilmente. Nei video utilizzate le canzoni del momento, oppure dei capolavori conosciuti da tutti. Tik Tok è un social frequentato soprattutto dai più giovani ed è normale che vadano alla ricerca di filmati con canzoni popolari.

Utilizza gli hashtag

Come su Twitter e Instagram, anche su Tik Tok puoi personalizzare i tuoi video con gli hashtag. Per aumentare velocemente i propri follower è necessario entrare nei trend del momento e utilizzare i giusti hashtag. Prima di pubblicare un nuovo filmato, studia i video in trend e prendi ispirazione.

Impara dai più famosi

Studiare i video degli utenti più seguiti è un buon modo per capire cosa migliorare nella realizzazione dei propri filmati. Analizzate i filtri utilizzate, la tipologia del video e cercate di trarre i giusti insegnamenti.