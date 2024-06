Fonte foto: Aleksey H / Shutterstock.com

La tastiera dell’iPhone è una vera e propria applicazione che si integra con tutte le altre app di iOS. Per gli utenti, quindi, è possibile utilizzare la tastiera sfruttando diverse funzionalità aggiuntive per migliorare la produttività, scrivere con maggiore semplicità e aggiungere elementi ai propri messaggi. Ecco 6 trucchi per utilizzare al meglio la tastiera dell’iPhone.

Personalizzare le funzioni della tastiera

Gli utenti iPhone hanno la possibilità di personalizzare le funzioni della tastiera del proprio smartphone andando in Impostazioni > Generali > Tastiera. In questa pagina delle impostazioni è possibile accedere a varie funzionalità che possono essere attivate o disattivate, in base alle proprie preferenze (Maiuscole automatiche, controllo ortografia, testo predittivo etc.).

Tastiera a mano singola

La tastiera dell’iPhone può essere impostata anche per l’utilizzo a mano singola. Basta andare in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiera a mano singola. A questo punto, è possibile attivare la funzione per la mano destra o per la mano sinistra. In questo modo, la tastiera non sarà più centrata ma spostata verso il bordo scelto.

Sostituzione testo

Andando in Impostazioni > Generali > Tastiera > Sostituzione testo è possibile impostare delle sequenze di lettere e numeri che, quando inserite, vengono automaticamente “trasformate” in un testo. Ad esempio, è possibile inserire la sequenza cmq per scrivere la parola “comunque”.

Dettatura vocale

La tastiera dell’iPhone può essere utilizzata anche per accedere alla funzione di dettatura vocale. Basta premere il tasto del microfono presente nella prima riga, in basso, per attivare questa funzione e iniziare a “scrivere” senza dover toccare lo schermo, ma sfruttando la capacità dello smartphone di trasformare la voce in testo.

Scegliere l’emoji

Tramite la tastiera è possibile scegliere l’emoji giusta da inserire nei propri messaggi. La procedura da seguire è semplicissima. Basta premere sull’icona delle emoji e poi utilizzare la funzione di ricerca, che comparirà nella parte alta della tastiera, per individuare l’emoji giusta da inserire in qualsiasi occasione. C’è anche la possibilità di creare emoji personalizzate.

Aggiungere nuove lingue alla tastiera

Chi ha un iPhone impostato in italiano potrà utilizzare la tastiera italiana con il proprio smartphone. C’è un modo semplicissimo per poter aggiungere nuove lingue alla tastiera dell’iPhone. Ancora una volta è sufficiente andare in Impostazioni > Generali > Tastiera.

A questo punto, bisogna scegliere Tastiere e poi andare su Aggiungi nuova tastiera. Ora basterà scorrere l’elenco delle tastiere disponibili per scegliere quale aggiungere. Per passare velocemente da una tastiera a un’altra è sufficiente premere sull’icona del mappamondo presente nella riga in basso. In questo modo, il passaggio sarà istantaneo e la tastiera si adatterà alla lingua scelta.