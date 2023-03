TikTok lancia le Series a pagamento: cosa sono e quanto costano

TikTok, app utilizzata da oltre 1 miliardo di persone nel mondo, annuncia un nuovo formato di contenuti a pagamento: le Series. Come è facile intuire dal nome, si tratta di contenuti seriali, gruppi di video correlati tra loro che l’utente può acquistare tutti insieme. Con le Series TikTok amplia l’offerta dei contenuti premium, cioè che a fronte di un pagamento offrono agli utenti anche video utili. Nelle Series, infatti, saranno inclusi i video di tipo informativo, come ricette, tutorial, fai-da-te o guide per principianti e esperti.

Series su TikTok: come funzionano

La Series è un nuovo format che consente ai creatori di TikTok che sono già maggiorenni, di proporre contenuti di valore. Una Series può essere composta da un massimo di 80 video, ciascuno della durata massima di 20 minuti. Tantissimo tempo e tantissimo spazio a disposizione di creatori e utenti. I creatori, saranno stimolati a fare sempre meglio e sempre di più, mentre gli utenti potranno iniziare a usare TikTok come piattaforma sempre più utile per apprendere nuove conoscenze o avere informazioni.

Con 80 episodi da 20 minuti ciascuno, infatti, è possibile creare contenuti di ogni tipo. Ad esempio lezioni di inglese, informatica o di fitness o una collezione di ricette di cucina, oppure una serie di video sul fai da te o, perché no, delle vere e proprie serie TV create dai TikToker. I creator sono liberi di scegliere il prezzo di vendita delle Series, che possono essere acquistate sia con accesso diretto da link presente in un video, sia dal profilo del creator.

Series su TikTok: anche in Italia

La funzione Series è stata lanciata per ora negli Stati Uniti e sarà disponibile anche in Italia in breve tempo, poiché esiste già la pagina di presentazione in italiano del nuovo formato.

Con quest’ultima iniziativa TikTok cerca di proporsi anche come strumento utile, superando l’immagine dell’app diventata famosa con i video divertenti, ma sostanzialmente tutti balletti. TikTok, insomma, vorrebbe trasformarsi in una piattaforma che offre ai suoi utenti il valore aggiunto, ma per farlo ha bisogno dei creator.

Al momento non è stato però ancora reso noto quanto guadagnano i creator di Series in percentuale rispetto al prezzo di vendita del nuovo format, cioè quale percentuale tratterrà TikTok dal prezzo di vendita di ogni serie.

Resta possibile continuare a proporsi come creatori per i vari programmi di monetizzazione attraverso il Creator Portal e conoscere così anche le modalità di pagamento, incluso il Creativity Program Beta annunciato recentemente.