TIM non funziona oggi, cosa sta succedendo

20 Novembre 2018 - Giornata di malfunzionamenti, oggi. Dopo il down di Instagram, che ha reso irraggiungibile la rete social di prorietà di Facebook nelle primissime ore del pomeriggio, questa sera anche TIM non va. L’ex monopolista di Stato accusa problemi sia alla rete fissa sia alla rete mobile dalla prima serata del 20 novembre.

Le prime segnalazioni, infatti, sono arrivate attorno alle 19:00, per impennarsi improvvisamente alle 19:30 circa. TIM è down in gran parte della Penisola, anche se il maggior numero di malfunzionamenti arriva dalle grandi città del Nord Italia (Torino, Milano, Venezia, Bologna). Ovviamente, anche i grandi centri del Mezzogiorno non ne sono esenti: moltissimi utenti lamentano che TIM non funziona a Roma, Napoli, Palermo e Firenze. Insomma, un problema molto esteso che, come dicevamo, ha messo fuori uso sia i telefoni fissi (e, di conseguenza, anche la connessione Internet ADSL e Fibra) sia la linea cellulare.

TIM down il 20 novembre, cosa sappiamo

Sul guasto che ha reso TIM irraggiungibile si sa, al momento, ancora poco. Al di là delle informazioni che si possono raccogliere attraverso i portali di settore (come Down Detector) e dalle reti sociali (Twitter su tutte), non si sa molto altro. Alcuni utenti, addirittura, lamentano su Twitter di non riuscire a raggiungere neanche l’assistenza clienti TIM, ipotizzando che anche i servizi di assistenza dell’operatore telefonico siano interessati al guasto.

Come dicevamo, un malfunzionamento piuttosto esteso, che sembra aver risparmiato solo alcune zone dell’Italia sud-orientale (la Puglia e, in parte, la Basilicata), interessando tutto il resto dello Stivale. Tutto quello che si può fare è ipotizzare un guasto che riguarda uno degli snodi principali della rete telefonica TIM (magari una o più dorsali di fibra), che ha messo fuori uso tutti i servizi TIM e complicato non poco la serata degli utenti italiani.