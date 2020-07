TIM down, malfunzionamenti per la linea mobile: cosa sappiamo

Dalle 18 circa gli utenti di TIM mobile non riescono più a fare chiamate né tanto meno navigare in Rete. TIM è down e, fino a ora, dall’ex monopolista di stato non sono arrivate spiegazioni su cosa possa essere successo. Fatto sta, però, che sulle reti sociali (come Twitter) e sui portali di settore (come Down Detector) le segnalazioni crescono in maniera piuttosto rapida.

Insomma, il problema esiste e sembra essere anche piuttosto grave, vista l’estensione del malfunzionamento. Secondo i dati e le segnalazioni raccolte da downdetector.it, infatti, TIM non funziona in gran parte del centro-nord Italia. Tutti gli utenti lamentano un vero e proprio black-out della linea telefonica mobile (anche se non mancano anche alcune segnalazioni relative la linea fissa di TIM). Come accennato, sulle motivazioni si sa ancora poco: l’operatore non ha ancora fatto sapere nulla, né sul sito né attraverso i canali social, ma è molto probabile che i tecnici siano già all’opera per risolverlo.

Perché TIM non funziona oggi

Le ragioni dietro il malfunzionamento della rete mobile di TIM sono al momento ignote. Vista l’estensione geografica, però, è possibile immaginare che ci sia qualche problema con le infrastrutture del centro-nord del Paese. In particolare, è possibile ipotizzare che ci sia stato un guasto a qualche centralina che gestisce il traffico dati e la connettività cellulare nelle zone centrali dell’Italia. Un guasto che, a mo’ di domino, si è poi ripercorso sull’intera rete dell’ex monopolista di stato.

Aggiornamento ore 19:50. Le segnalazioni continuano ad aumentare, segnale che il down Tim sta diventando sempre più importante.