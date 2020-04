TIM down oggi, cosa sta succedendo

Dalla tarda serata di mercoledì 22 aprile TIM non funziona in larga parte d’Italia. La connettività a Internet dell’ex monopolista di Stato sembra fare bizze sia per gli utenti della rete mobile sia per gli utenti della rete fissa. A partire dalle 22 circa sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni dei malfunzionamenti, ma nel giro di pochi minuti i post degli utenti sono diventati alcune centinaia.

Perché Internet di TIM non va né su smartphone né con la Wi-Fi di casa? I motivi, al momento, sono ignoti e il problema va avanti ormai da alcune decine di minuti. Molto probabile che i tecnici di Telecom Italia siano già al lavoro per individuare il motivo che ha messo KO la rete TIM, ma al momento non sono ancora riusciti a venire a capo della situazione. Vista l’estensione geografica e visto che il problema riguarda sia la rete fissa sia la rete mobile, è però possibile ipotizzare che si tratti di qualcosa di molto importante.

TIM down il 22 aprile: cosa sappiamo sinora

Come già detto, le informazioni trapelate in queste primissime fasi sono molto scarse. Il malfunzionamento sembra aver colpito in maniera particolare il centro Italia, con centinaia di segnalazioni che giungono dalle regioni centrale dello Stivale. La gran parte delle lamentele, infatti, sembra arrivare da Roma e Firenze, ma anche Milano e Torino non sembrano affatto essere immuni dal funzionamento a singhiozzo di Internet di TIM.

La problematica, inoltre, riguarda tanto la connessione di rete fissa (quindi il Wi-Fi di casa di TIM non funziona) quanto la rete cellulare dell’ex monopolista di stato. Questo porta a pensare che ci sia stato un guasto che abbia colpito qualche centrale di rete, dalla quale viene smistato tanto il traffico della linea telefonica “tradizionale”, quanto la linea telefonica mobile. Si tratta, ovviamente, di mere ipotesi: anche se i tecnici Telecom sono al lavoro, dalla compagnia telefonica non sono ancora trapelate notizie.