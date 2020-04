Tivùsat, 20 canali per restare informati: ecco quali sono

Non solo digitale terrestre. Per vedere canali gratuiti sul proprio televisore esistono anche altre valide alternative, come ad esempio Tivùsat. Si tratta della piattaforma satellitare che trasmette gratuitamente oltre 150 canali televisivi, compresi i generalisti come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7. Tivùsat nasce come alternativa al digitale terrestre e copre tutto il territorio nazionale, anche le zone dove il digitale terrestre non arriva. Le uniche spese che bisogna affrontare sono quelle relative all’acquisto del decoder (ne esistono di diverse fasce economiche) e l’installazione della parabola (se si ha una parabola montata in passato per altri servizi, ad esempio, Sky, la si può utilizzare tranquillamente).

Tra gli oltre 150 canali disponibili su Tivùsat ce ne oltre una ventina dedicati all’informazione, nazionale e internazionale. In un periodo in cui le fake news diventano sempre più virali è fondamentale sapere dove informarsi correttamente e su quali canali fare affidamento. Su Tivùsat, oltre a Rai News 24 e TGCOM 24, sono presenti i principali canali d’informazioni esteri: BBC, France24, CNBC ed Euronews. Ecco tutti i canali informativi presenti su Tivùsat.

Tivùsat, quali sono i canali per restare informati

L’informazione di qualità è disponibile anche in televisione, l’importante è sapere quali canali guardare. Tivùsat offre agli utenti un’offerta gratuita davvero interessante: sono più di 20 i canali dedicati al mondo dell’informazione.

Per chi ama seguire i canali all news italiani, sulla piattaforma satellitare ne sono presenti due: Rai News 24 e TGCOM 24. Restando in Italia, su Tivùsat è presente anche il canale della Camera dei Deputati che trasmette tutte le sedute in diretta e in differita, comprese le audizioni delle Commissioni.

Per avere un’informazione completa bisogna anche superare i confini italiani e “visitare” le principali capitali estere: lo si può fare attraverso i canali informativi della BBC, CNBC, France24, I24 News ed Euronews, quest’ultimo trasmesso in otto lingue tra cui russo e araba).

Su Tivùsat è presente anche un canale news turco (TRTworld), uno cinese (CGTN) e uno giapponese (Nhk Wolrd-Japan). Logicamente non può mancare Al Jazeera, uno dei canali più importanti per capire e conoscere il mondo arabo (disponibile anche in inglese su Al Jazeera English).

Per gli esperti di economia è presente anche il nuovo canale all news BFC che trasmette interviste in esclusiva, le ultime notizie sulla borsa e i trend del futuro.