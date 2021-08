Tokyo 2020: chi vince sui social

Alcuni non hanno Facebook, altri Twitter, altri ancora trascurano YouTube o TikTok, ma nessuno manca da Instagram. Sono gli atleti italiani qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le più “digital" di sempre ma che lo saranno con ogni probabilità meno di quelle che si svolgeranno l’anno prossimo.

Di anno in anno il mondo conferma l’indirizzo “digitale" che ha intrapreso ormai più di dieci anni fa, e la pandemia da Covid-19, tra restrizioni e relazioni a distanza, non ha fatto altro che acuire la rapidità con cui avanza la digitalizzazione del mondo. Le stesse Olimpiadi di Tokyo 2020 non hanno potuto accogliere il pubblico sugli spalti che ci sarebbe stato in un periodo meno atipico di quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte, per cui molti appassionati di sport hanno rimediato con le dirette in streaming e… social! A cercarli su Instagram, come detto, si va sul sicuro: l’immensa Federica Pellegrini ad esempio raggiunge 2 milioni di profili tra Instagram e Twitter, ma non è presente su Facebook. Vediamo tutto nel dettaglio con gli atleti azzurri delle Olimpiadi più seguiti sui social.

Federica Pellegrini: medaglia d’oro dei social

Come appena accennato, l’atleta azzurro delle Olimpiadi di Tokyo 2020 più seguito sui social è la nuotatrice Federica Pellegrini, che arriva ai due milioni di follower: su Instagram ne conta oltre un milione e 300 mila, su Twitter più di 700 mila mentre su Facebook non è presente se non con il suo fan club da oltre 200 mila iscritti che, ovviamente, non può far testo ai fini del conteggio.

Passano 500 mila follower tra la 33 enne veneta e un’icona del basket come Danilo Gallinari, che vanta un’equa distribuzione dei follower tra i tre social principali e supera di poco il milione e mezzo di profili raggiunti in tutto il mondo, e per Danilo è più che mai così dal momento che i diversi anni passati in USA per l’NBA gli hanno garantito follower da tutto il mondo.

Poco distante c’è il ciclista siciliano Vincenzo Nibali, che vanta una distribuzione dei follower sui tre social persino più equilibrata rispetto a quella di Gallinari. Il milione e mezzo di iscritti ai suoi canali incoronano il ciclista, reduce da Giro d’Italia e Tour de France, alla sua quarta manifestazione olimpica, medaglia di bronzo tra gli atleti azzurri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 più seguiti sui social.

Il primo posto fuori dal podio è occupato da Ivan Zaytsev soprannominato “lo zar" della pallavolo italiana, che ha una forte presenza su Instagram e Facebook (un milione e 200 mila follower) e “di contorno" su Twitter dove supera di poco quota 50 mila.

Tre tennisti in top 10

La quinta e la sesta posizione della classifica social azzurra delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono occupate da due tennisti di fama internazionale: quinto c’è il ligure Fabio Fognini con oltre 800 mila follower provenienti per gran parte da Instagram dove ne conta quasi 600 mila, appena dietro la trentenne di Macerata Camila Giorgi che sfiora quota 800 mila follower facendo a meno di Twitter, social in cui non possiede un profilo.

Settimo il cestista Niccolò Mannion presente solo su Instagram (oltre 500 mila follower), ottavo Frank Chamizo che possiede i tre social principali ma da Facebook e Twitter raccoglie molto poco degli oltre 500 mila follower totali, nono il tennista altoatesino Jannik Sinner con più di 400 mila iscritti mentre a chiudere la top 10 c’è la ciclista Letizia Paternoster con quasi 400 mila follower provenienti tra i tre principali social.