Torna Celebrity Hunted: chi c'è nel cast

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sta per tornare e il nuovo cast si preannuncia davvero interessante. Nella terza stagione del reality thriller Original italiano, prossimamente in uscita su Prime Video, nove celebrità italiane dovranno darsi alla fuga per non farsi catturare da un team di “cacciatori".

«Le ultime due edizioni hanno confermato il grande successo di questo format – ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios – Siamo convinti che anche quest’anno Celebrity Hunted regalerà momenti avvincenti, divertenti e pieni di adrenalina grazie ad un nuovo e ambizioso cast». Le regole del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, prevedono che i partecipanti provino a mantenere anonimato e libertà per due settimane muovendosi ovunque in Italia, mentre investigatori, esperti di cyber security e human tracker tentano di rintracciarli con strumenti da professionisti. Ma, allora, chi c’è nel cast di Celebrity Hunted 3?

Luca Argentero

Attore, ha esordito nella serie tv Carabinieri. Recentemente ha recitato nella serie televisiva Doc – nelle tue mani e nella serie Le Fate Ignoranti, tratta dall’omonimo film.

Cristina Marino

Modella e attrice, è la fondatrice di Befancyfit, piattaforma dedicata a benessere e stile di vita sano. Dal 2021 è sposata con Luca Argentero.

Katia Follesa

Comica, attrice e conduttrice, ha partecipato tra le altre cose a Zelig Circus, Colorado Cafè, Quelli che il Calcio e più recentemente a LOL: Chi ride è fuori.

Salvatore Esposito

Attore napoletano, è celebre soprattutto per Gomorra – La serie. Al cinema ha recitato tra le altre cose in L’immortale e Spaccapietre. Nel 2021 pubblica il romanzo Lo Sciamano.

Marco D’Amore

Attore, direttore artistico, produttore e regista, ha recitato al cinema, in tv e a teatro. Celebre il suo ruolo in Gomorra – La serie.

Ciro Priello

Attore, imitatore e presentatore. È uno dei volti storici dei The Jackal. Ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche come attore, oltre che a vari show tv.

Fabio Balsamo

Attore, è uno dei volti più noti dei The Jackal. Il suo percorso artistico include teatro, cinema e tv. Lo vedremo al cinema nel film (Im)perfetti Criminali.

Rkomi

Cantante, classe 1994, comincia la sua carriera a 17 anni. Taxi Driver, uscito nel 2021, è l’album italiano più ascoltato del 2021 su Spotify.

Irama

Cantante. Classe 1995, nel 2017 conquista un posto nella scuola di Amici e vince. Ha già collezionato 29 dischi di platino e 3 dischi d’oro con oltre.

Quando esce Celebrity Hunted 3

La terza edizione esce nel 2022 su Prime Video, ma non è ancora stata annunciata una data precisa.

Abbonati a Prime Video per vedere Celebrity Hunted 3