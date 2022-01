Come aumentare la copertura del WiFi con 15 euro

Se abitate in una casa piuttosto grande o il vostro router si trova in una posizione abbastanza lontana dalla vostra stanza o dalla vostra postazione di lavoro, il segnale WiFi potrebbe non essere ottimale. In questo caso avete un paio di alternative: avvicinarvi al router o estendere la sua copertura tramite appositi dispositivi.

La via più pratica è sicuramente utilizzare un extender WiFi, uno strumento che non richiede configurazioni troppo sofisticate ed è molto semplice da utilizzare. Basta collegarlo ad una presa della corrente che si trovi in una posizione intermedia fra il vostro router e la vostra stanza per estendere la copertura della rete. Esistono diverse caratteristiche di cui dovreste tener conto nella scelta di un buon extender, ma è fondamentale acquistare soltanto prodotti di brand affidabili. Fra questi c’è sicuramente TP-Link ed uno dei suoi dispositivi più popolari si trova attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante.

Extender WiFi TP-Link: caratteristiche

Grazie a due antenne interne, TP-Link TL-WA850RE è in grado di offrire una velocità di trasmissione di 300 Mbps con frequenza di 2,4 GHz. Non si tratta delle migliori prestazioni possibili, ma è comunque di uno strumento di buona qualità, prodotto da un brand affidabile e caratterizzato da un ottimo prezzo.

Basta collegarlo alla distanza giusta dal router e dalla stanza che volete che il segnale raggiunga ed effettuare la connessione WiFi tramite WPS. Se volete, potete anche utilizzare il cavo Ethernet per connettere i vostri dispositivi alla porta LAN dell’extender.

Il LED nella parte frontale del dispositivo TP-Link vi permette di capire quale sia il livello del segnale, in modo tale che possiate stabilire quale sia la posizione ottimale in cui collocarlo. Inoltre, potete gestirne le varie funzioni tramite l’applicazione proprietaria sia su smartphone Android che iOS.

Extender WiFi TP-Link: l’offerta Amazon

Grazie ad un’offerta di Amazon, potete acquistare TP-Link TL-WA850RE ad un prezzo ancora migliore del solito, godendo di uno sconto del 25%. In questo modo, pagherete l’extender WiFi soltanto 15 euro anziché 19,99 euro, che è il prezzo consigliato. Sul prodotto è disponibile il servizio Amazon Prime che vi permette di godere della spedizione gratuita e della consegna in un paio di giorni.

Le recensioni sono molto positive ed il prodotto ha una valutazione media di 4,3 stelle su 5. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che, se casa vostra è troppo grande o distribuita su più di un piano, questo non è lo strumento che fa al caso vostro. Questo extender, infatti, non può fare miracoli, ma ad un prezzo simile farete fatica a trovare di meglio.

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi