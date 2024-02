Trama e cast del film Nata per te

Fonte foto: Gianni Fiorito/Sky

Arriva in prima tv assoluta oggi, lunedì 12 febbraio, il film Nata per te. Uscita al cinema nel 2023, dopo essere stata presentata in anteprima mondiale alla 24esima edizione del Napoli Film Festival, la pellicola è ispirata al racconto autobiografico dell’omonimo libro firmato da Luca Trapanese e Luca Mercadante, pubblicato da Einaudi nel 2018: una storia vera ed emozionante che parla di paternità e adozione. Diretto da Fabio Mollo, il film è una produzione Cattleya e Bartlebyfilm.

La trama: di cosa parla Nata per te

Il libro Nata per te racconta la vera storia di Luca Trapanese, un uomo single, gay e cattolico che ha ottenuto l’affidamento di Alba, una neonata con sindrome di Down. Lasciata in ospedale subito dopo la nascita, Alba è stata rifiutata da trenta famiglie prima che il Tribunale decidesse di affidarla appunto a Trapanese, con il quale è stato così inaugurato il registro degli affidi per i single.

Come spiegato nel libro, che è scritto insieme allo scrittore Luca Mercadante, quello di Trapanese non è un gesto caritatevole nei confronti della neonata: a spingerlo è piuttosto il profondo desiderio di avere una famiglia. Per costruirla insieme ad Alba, cioè per diventare un papà adottivo single, deve affrontare però anche difficoltà pratiche e momenti di sconforto.

Il film Nata per te riprende questa storia vera e la porta sullo schermo. I protagonisti sono dunque Luca e Alba: un uomo e una bambina in cerca di una famiglia, che hanno bisogno l’uno dell’altra, ma che si scontrano con un mondo che non sembra ancora pronto a vederli insieme. La trama del film racconta la lotta di Luca per ottenere l’affidamento di Alba, che ha la sindrome di down, mentre il tribunale di Napoli continua a cercare senza successo una famiglia “tradizionale” per la neonata.

Il cast di Nata per te

Nel cast del film Nata per te ci sono Pierluigi Gigante (che interpreta il protagonista Luca), Teresa Saponangelo (che ha vinto il David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per il film È stata la mano di Dio), Barbora Bobulova (vista recentemente in Il sol dell’avvenire, Romantiche e Brado), Antonia Truppo (nota tra le altre cose per i film Lo chiamavano Jeeg Robot e Indivisibili) e Iaia Forte.

Il film Nata per te è prodotto in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema Audiovisivo e Sky, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Nata per te in streaming

Il film Nata per te va in onda in prima tv assoluta oggi, lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Il film è disponibile anche in streaming solo su NOW e on demand.