Tre cuffie JBL in offerta ad un prezzo da non perdere

Il gadget tech dell’estate 2021 sono certamente le cuffie wireless: sono comode da usare in mobilità, magari anche in spiaggia, per ascoltare la propria musica preferita collegandole via Bluetooth allo smartphone. Qualunque sia il nostro servizio di streaming audio preferito (Spotity, YouTube Music, Amazon Music o Apple Music) non importa: con un paio di cuffie senza fili potremo sentire la musica ovunque.

Ma non tutti hanno gli stessi gusti e non tutti hanno lo stesso portafoglio. Per questo i produttori di questi dispositivi hanno sempre una gamma che comprende almeno tre prodotti: un modello di cuffiette auricolari low cost, un modello di auricolari di alta qualità e, per chi non ama gli auricolari, un modello a padiglione “on-ear" dal design più classico e meno tech, ma dalla qualità di riproduzione non inferiore. Una volta deciso il tipo di cuffiette preferito, non resta che scegliere marca e modello e, di conseguenza, affrontare il prezzo del prodotto: le cuffie Bluetooth di buona qualità e di marca affidabile costano, c’è poco da fare, ma in certi casi si trovano delle ottime occasioni. Ecco, ad esempio, tre modelli di JBL (qualcuno ha dubbi su questo brand? Noi no) ad un prezzo molto abbordabile.

JBL Free II In-Ear Wireless: le cuffiette low cost

Il primo modello che oggi si può acquistare dalla gamma JBL senza spendere molto è JBL Free II. Si tratta del modello di accesso alla gamma JBL, delle cuffiette auricolari di tipo “in-ear" (quindi con gommino che chiude il canale auricolare per isolare l’orecchio dall’esterno), con una autonomia di 6 ore in riproduzione (18 ore con la carica della custodia).

Si tratta di un modello ideato per far “assaggiare" la qualità audio di JBL ad un numero elevato di utenti, che non hanno ancora sperimentato la differenza tra un paio di cuffiette di qualità e i classici prodotti “da battaglia" e di marca semisconosciuta.

Lanciate ad un prezzo di listino di 99,99 euro, le JBL Free II ora su Amazon costano 42 euro. Da provare assolutamente.

JBL Free II – Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth – Microfono Integrato

JBL Tune 125TWS: le cuffiette di alta qualità

Con le Tune 125TWS la qualità audio di JBL sale ad un livello ancora superiore, come anche la comodità di utilizzo visto che la batteria dura fino a 8 ore (32 ore con la custodia di ricarica).

Grazie alla tecnologia Dual Connect possiamo scegliere di ascoltare musica o effettuare chiamate con un solo auricolare o con entrambi. Anche in questo caso siamo di fronte a degli auricolari true wireless di tipo in-ear.

Il prezzo di listino di JBL Tune 125TWS è di 110 euro, ma oggi su Amazon costano quasi la metà: 60,00 euro.

JBL Tune 125TWS- Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth – Microfono Integrato

JBL Tune 500BT: le cuffie wireless a padiglione

Con le JBL Tune500BT si cambia completamente prodotto: sono delle cuffie a padiglione e non in-ear, quindi coprono le orecchie ma non entrano al loro interno per tapparle. Hanno una autonomia di 16 ore al massimo e hanno anche il microfono per rispondere alle telefonate ricevute sullo smartphone.

La comodità di queste cuffie è, come per tutte le cuffie a padiglione, estremamente soggettiva: non stringono la testa, non premono troppo sulle orecchie, sono fatte con materiali di qualità ma se volete avere le orecchie libere, allora preferite uno dei due modelli precedenti. Altrimenti vi consigliamo di comprarle e anche in fretta: il prezzo di listino è di 50 euro, ma al momento su Amazon costano 30 euro.

JBL Tune500BT – Cuffie Wireless Sovraurali – Microfono Integrato