Tre non funziona oggi, problemi di Rete. Cosa sta succedendo

19 Febbraio 2020 - Vengono segnalati problemi con la rete Tre: dalle ore 15:30 del 19 febbraio gli utenti dell’operatore telefonico non riescono a connettersi alla rete dati e a navigare su Internet. In altri casi, invece, il segnale è completamente assente, non permettendo nemmeno di effettuare telefonate. Il problema non sembra riguardare tutti gli utenti Tre, ma solo la zona intorno a Milano. Nella nostra redazione romana abbiamo alcune schede Tre e sono tutte funzionanti.

Sul sito downdetector.it in pochi minuti sono aumentate le segnalazioni di utenti che hanno problemi con la scheda Tre. Leggendo i messaggi e i commenti, il disservizio sembra riguardare l’apertura delle pagine web. Se si prova ad aprire un sito internet, la pagina resta a caricare all’infinito. Per quanto riguarda le chiamate, invece, non sembrano esserci grossi problemi. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore telefonico che sicuramente è al lavoro per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Vi terremo aggiornati.

Perché non funziona la Tre oggi

Non si conoscono i motivi del down che ha colpito la rete dati Tre nella zona di Milano. Molto probabilmente si tratta di un disservizio momentaneo che verrà risolto a breve. In casi del genere i motivi del problema possono essere i più vari, tra cui problemi tecnici alla infrastrutture.

Aggiornamento ore 16:50. I problemi sembrano essere risolti.