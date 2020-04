WindTre down, la rete dati non funziona oggi. Cosa sta succedendo

Aggiornamento ore 12:00. La rete dati WindTre ha ripreso a funzionare, anche se permangono ancora alcuni problemi legati alla velocità. Il servizio pian-piano sta tornando alla normalità.

Articolo originali

WindTre non funziona: la rete dati del “nuovo” operatore telefonico ha dei problemi dalle ore 10:00 del 20 aprile. Molti utenti stanno segnalando in questi minuti l’impossibilità di connettersi alla rete dati della propria scheda SIM, mentre non ci sono disservizi per quanto riguarda la parte telefonica. Il problema sembra riguardare tutta Italia, con segnalazioni da Verona, Bari, Trapani, Roma e Milano.

Il problema sembra riguardare solamente la rete dati: se la si prova ad attivare sullo smartphone, non ci si riesce a connettere e a navigare. Da alcuni commenti online, il disservizio sembra riguardare WebPocket che permette la connessione a Internet agli utenti WindTre. La connessione è assente su tutti i tipi di rete: 2G, 3G, 4G. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al down della rete dati WindTre, ma sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

Perché non funziona rete dati WindTre il 20 aprile 2020

La rete dati WindTre non funziona oggi. Anche nella redazione di Libero Tecnologia abbiamo effettuato dei test e al momento la rete dati non funziona, mentre per quanto riguarda la parte telefonica non si segala nessun problema, riceviamo ed effettuiamo chiamate.

Il problema sembra essere generale in tutta Italia: su downdetector.it, sito utilizzato per segnalare quando un servizio o un’app non funzionano,in pochi minuti le segnalazioni sono state migliaia. La rete dati non funziona e gli utenti non possono connettersi a Internet. Oltre che sulle schede SIM degli smartphone, il problema sembra riguardare anche coloro che utilizzano Wind Cube.

Non si conoscono i motivi che hanno portato al down della rete dati WindTre e al momento il 133, il numero per l’assistenza clienti di WindTre, è ingolfato a causa dell’alto numero di chiamate. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione e vi terremo aggiornati.