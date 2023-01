Tutto su 1923, prequel di Yellowstone

Di questa serie si parla da qualche mese, perché negli Stati Uniti è uscita già alla fine del 2022. La data del debutto italiano, invece, deve ancora arrivare (ma manca poco). Parliamo di 1923, nuovo spinoff di Yellowstone, serie del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson e che tra l’altro si è portata a casa un Golden Globe, pochi giorni fa, per l’interpretazione di Kevin Costner. Inizialmente intitolata 1932 e poi rinominata 1923, la serie è sia uno spinoff sia un prequel di Yellowstone.

La trama di 1923

Come suggerisce il titolo, la trama della serie è ambientata nel 1923 e segue le vicende della famiglia Dutton durante l’epoca del proibizionismo e della Grande depressione in Montana. Le riprese si sono svolte in Montana, Tanzania e Malta. La storia prosegue le vicende già raccontate in un altro spinoff e prequel di Yellowstone, intitolato 1883, nel quale gli antenati dei Dutton – in un periodo storico caratterizzato da pandemie, siccità e illegalità diffusa – hanno attraversato il Paese per raggiungere il Montana, fermandosi nel luogo in cui sarebbe poi sorto il Yellowstone Dutton Ranch.

Il cast di 1923

Pochi mesi dopo l’annuncio dello sviluppo della serie 1923, nella primavera 2022, Harrison Ford ed Helen Mirren sono stati ingaggiati nel ruolo di protagonisti, ovvero rispettivamente Jacob Dutton (fratello di James, personaggio di 1883) e sua moglie Cara, immigrata irlandese. Nel cast di 1923, creata da Taylor Sheridan, ci sono poi James Badge Dale e Brandon Sklenar che interpretano i nipoti di Jacob; Timothy Dalton (già visto in Doom Patrol) nel ruolo di Donald Whitfield; e Marley Shelton (The Lottery) nei panni di Emma, la moglie di John Sr.

Altri interpreti della serie sono Darren Mann (che interpreta Jack, il figlio di Emma e John Sr.), Robert Patrick, Jerome Flynn, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Brian Geraghty, Peter Stormare, Tim Dekay) e Joseph Mawle (già visto in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere).

1923 in streaming

La serie 1923 è andata in onda negli Stati Uniti su Paramount+ dal 18 dicembre 2022 e ha ricevuto commenti positivi sia dal pubblico sia dalla critica. In Italia, invece, la data di uscita è fissata per il 12 febbraio 2023, sempre sulla piattaforma di streaming Paramount+. Verrà distribuito un nuovo episodio (sono otto in tutto) ogni domenica.

La serie tv Yellowstone, invece, è ormai arrivata alla quinta stagione, che è eccezionalmente divisa in due parti composte da quattordici puntate in tutto. Le prime otto puntate sono già state trasmesse negli Stati Uniti dal 13 novembre 2022 fino al 1° gennaio 2023. La seconda parte sarà trasmessa, sempre negli Stati Uniti, nell’estate 2023. La quinta stagione di Yellowstone verrà invece mandata in onda prossimamente in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, entro la fine di quest’anno.