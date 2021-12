Tutto sul film su Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha alle spalle una storia fatta di talento, dolore e riscatto. Il suo nome è conosciuto soprattutto per il talento nel nuoto. Il suo sogno è bloccato nella notte del 2 febbraio 2019, quando l’atleta viene colpito da un proiettile in un agguato nel quartiere Axa di Roma.

Si trovava davanti a un locale con la fidanzata quando il colpo di pistola lo ha raggiunto alla schiena, danneggiando il midollo spinale che non consente il recupero della mobilità delle gambe. Attualmente Manuel è sulla sedia a rotelle proprio a causa di quel colpo, ma sarebbe addirittura potuto morire. Come lui spesso dice, se il colpo fosse arrivato a 12 millimetri di distanza, lui non ci sarebbe più. Infatti, si è tatuato anche il numero 12 che per lui è simbolo sì di dolore, ma anche di salvezza. Da quel momento, è iniziato per lui un percorso riabilitativo che lo ha portato pian piano a reagire e per raccontare la sua storia ha anche deciso di scrivere un libro, da cui ora nascerà il film.

Chi interpreterà Manuel Bortuzzo nel film

Si sa ancora molto poco della pellicola che racconterà la storia del giovane nuotatore, ma in questi giorni iniziano a trapelare notizie al riguardo, soprattutto grazie a Franco Bortuzzo, il padre di Manuel che pubblica spesso aggiornamenti sulla vita del figlio al Grande Fratello Vip, ma anche notizie sul film.

Dalle ultime indiscrezioni si sa, infatti, che il ruolo di Manuel sarà affidato a uno degli attori più popolari del momento: Giancarlo Commare (in foto), famoso soprattutto per aver partecipato alla serie tv Skam Italia ma anche per la sua interpretazione nel film Maschile Singolare.

Film su Manuel Bortuzzo: il cast

Accanto a Giancarlo Commare, nel cast ci saranno anche Alessio Boni, che interpreterà il ruolo del padre Franco Bortuzzo.

Qual è il titolo del film su Manuel Bortuzzo

Il film si intitola Rinascere ed è tratto dall’omonimo libro “Rinascere, l’anno in cui ho cominciato a vincere” scritto dallo stesso Manuel e pubblicato a novembre 2019, proprio dopo la tragedia che lo ha colpito. Il film, essendo tratto dal libro, racconterà i fatti di cronaca, a partire dalla notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 che ha cambiato per sempre la vita del nuotatore. Parlerà probabilmente anche della riabilitazione, un momento fondamentale dove emerge la grande forza di volontà di Manuel.

Le riprese del film dovrebbero già essersi concluse da tempo e probabilmente andrà in onda su Rai 1 ma non si sa ancora con certezza se verrà trasmesso su altre piattaforme né la data di uscita.

Manuel Bortuzzo non è nuovo alle telecamere. Era già il protagonista del film L’ultima gara, dove accompagnato da Raul Bova racconta la sua vita, accompagnato dai suoi amici e colleghi Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emanuel Brambilla.