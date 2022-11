Tutto sul nuovo Celebrity Hunted

Dopo il successo delle prime due stagioni, sta per arrivare su Prime Video la terza edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il real-life thriller prodotto da Endemol Shine Italy e basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

I protagonisti sono nove personaggi famosi italiani che devono darsi alla fuga senza farsi catturare da un team di "cacciatori" che cercherà di stanarli tramite tracciamenti telefonici, videosorveglianza e tecniche professionali.

Iscriviti a Prime Video per vedere Celebrity Hunted 3

I protagonisti di Celebrity Hunted 3

Nel cast di Celebrity Hunted 3 ci sono l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino. Ci sono poi gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, due volti noti soprattutto per i loro ruoli in Gomorra, anch’essi in gara in coppia.

Completano la squadra di partecipanti la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, che gareggia da sola, Ciro Priello e Fabio Balsamo (volti noti del collettivo comico The Jackal, giocano in coppia), il rapper Rkomi e il cantante Irama (in coppia). Saranno tutti loro a regalare al pubblico numerosi momenti di suspense e adrenalina, ma anche di involontaria comicità.

Come funziona Celebrity Hunted 3

Le regole del programma sono invariate rispetto alle prime due edizioni: le nove celebrità possono girare liberamente in Italia con l’obiettivo di mantenere l’anonimato e la libertà, dunque senza farsi catturare. Per farlo, hanno a disposizione risorse economiche limitate.

Intanto, un gruppo di "cacciatori" è sulle loro tracce: si tratta di analisti, investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler, human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari… Insomma, professionisti di vari settori che sanno bene come cercare e trovare qualcuno, anche usando solo mezzi legali: per questo i nove protagonisti devono fare attenzione a non commettere errori.

Per i vincitori è previsto un montepremi che è poi devoluto in beneficenza. Nella prima edizione avevano vinto la coppia formata da Claudio Santamaria e dalla moglie Francesca Barra e la coppia formata da Fedez e Luis Sal. I soldi erano stati destinati alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, all’AIRC e all’associazione Heal.

La seconda edizione è invece stata portata a casa dalle cantanti Elodie e M¥ss Keta, che hanno devoluto il premio alla onlus The Circle, associazione che sostiene i diritti delle donne.

Quando esce Celebrity Hunted 3

Celebrity Hunted 3 è composto in tutto da sei episodi che usciranno in due date, sempre in esclusiva su Prime Video. I primi tre saranno disponibili dal 17 novembre 2022, mentre i successivi tre dal 24 novembre.

Iscriviti a Prime Video per vedere Celebrity Hunted 3