Tutto sul nuovo film Saltburn

Fonte foto: Prime Video

Entertainment Weekly lo ha definito «un thriller gotico cosparso da paillette velenose» e a, giudicare dal trailer, la visione sarà davvero ricca di suspence e colpi di scena, oltre che di scene inquietanti, bizzarre e disturbanti. Parliamo di Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell con protagonisti Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike. Presentato al Telluride Film Festival ad agosto e successivamente al BFI London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, il film ha riscosso successo nella critica. Dopo un breve passaggio in alcuni cinema statunitensi selezionati, Saltburn arriva finalmente in streaming su Prime Video, anche per il pubblico italiano.

La trama di Saltburn: di cosa parla

Il film è scritto e diretto da Emerald Fennell: si tratta del secondo film per questa regista e sceneggiatrice premio Oscar, che ha debuttato al cinema nel 2020 con Una donna promettente. Saltburn ha come protagonista lo studente Oliver Quick. Mentre cerca di trovare faticosamente il suo posto all’Università di Oxford, Oliver conosce l’affascinante e aristocratico Felix Catton e viene attratto nel suo mondo bizzarro e sontuoso. Felix lo invita infatti a passare l’estate a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia: un’estate che diventerà davvero indimenticabile, oltre ogni aspettativa.

Fennel ha raccontato che, scrivendo il film, ha voluto simpatizzare con «il tipo di persone che non sopportiamo, persone abominevoli» ha spiegato. «Se possiamo amarle, se possiamo innamorarci di queste persone, se riusciamo a capire perché tutto questo è così affascinante, nonostante la sua palpabile crudeltà, ingiustizia e una specie di stranezza, se anche noi vogliamo essere lì, penso che sia una dinamica davvero interessante».

Il cast di Saltburn

Il film, che tiene insieme il genere della black comedy e quello del thriller psicologico, vede nel cast i già citati Barry Keoghan, nei panni di Oliver; Jacob Elordi, in quelli di Felix; e Rosamund Pike, alias Lady Elspeth Catton, la mamma di Felix.

Nel cast di Saltburn ci sono anche Richard E. Grant (che interpreta Sir James Catton, il padre di Felix), Alison Oliver (Venetia Catton, la sorella di Felix), Archie Madekwe (Farleigh Start, cugino di Felix), Carey Mulligan (Pamela, amica di Elspeth) e Paul Rhys (Duncan, il maggiordomo di Saltburn).

Completano il cast Ewan Mitchell (nei panni di Michael Gavey, un compagno di studi di Oliver), Lolly Adefope (che interpreta Lady Daphne), Sadie Soverall (Annabel), Millie Kent (India) e Reece Shearsmith (nei panni del professor Ware). Il film è prodotto dalla stessa Emerald Fennell insieme a Margot Robbie e Josey McNamara.

Il film Saltburn in streaming

Il film Saltburn, che dura 127 minuti, sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 22 dicembre 2023.