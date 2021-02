Negli ultimi anni è sempre più difficile trovare televisori da 28 pollici, infatti l’evoluzione tecnologia ha introdotto nuove opzioni come OLED e QLED, i quali richiedono maggiori dimensioni favorendo la proposta di TV da oltre 40 pollici. Ad ogni modo, questa misura è una delle più equilibrate, in quanto consente di posizionare il display anche in ambienti dove lo spazio è limitato, come la camera da letto o la cucina, garantendo una visione adeguata anche da una distanza ravvicinata. Scopriamo quali sono le migliori Smart TV da 28 pollici disponibili, analizzando tutte le caratteristiche da valutare per scegliere il modello giusto.

Quale Smart TV da 28 pollici comprare?

Nel settore sono rimasti in pochi ad offrire televisori 28 pollici, tra cui ci sono soprattutto Samsung, Philips e LG. Per la scelta è importante considerare innanzitutto la qualità, tenendo conto che la risoluzione minima è lo standard HD Ready, il quale assicura una definizione fino a 1280×720 pixel, un formato d’aspetto di solito di 16:9 e una frequenza di aggiornamento intorno a 50-60 Hz. Per l’alta definizione bisogna optare almeno per la risoluzione Full HD, un sistema a scansione progressiva con 1920×1080 pixel, perfetto per guardare film e serie TV o giocare beneficiando di immagini molto dettagliate e nitide.

Pochissime Smart TV da 28 pollici mettono a disposizione la risoluzione Ultra HD 4K, con una definizione fino a 4096×2160 pixel e la possibilità di usufruire di una qualità superiore rispetto al Full HD. Inoltre è necessario analizzare anche le tecnologie dei pannelli, con la maggior parte dei dispositivi di tipo LCD con retroilluminazione a LED, una soluzione efficiente per fornire una luminosità adeguata. Per ottimizzare la luce è importante la presenza dell’HDR, da non sottovalutare soprattutto per il gaming, oltre alla frequenza di aggiornamento e all’input lag.

Allo stesso modo bisogna controllare la connettività della Smart TV, scegliendo l’opzione più adatta in base alle proprie esigenze. Molti televisori da 28 pollici propongono la predisposizione per il cavo Ethernet, una configurazione ottimale per sfruttare tutta la velocità della rete, soprattutto per le connessioni in fibra ottica. Per una maggiore praticità è importante la presenza del modulo Wi-Fi, in questo modo si può collegare il televisore in modalità wireless, eliminando la necessità del filo ma mettendo in conto la perdita di una parte delle performance di connessione.

Alcune dispositivi possono funzionare in modo flessibile, sia come monitor per il PC per il lavoro sia come Smart TV, ad esempio duplicando il display dello smartphone tramite funzioni di mirroring. Ciò permette di sfruttare di più il display, un compromesso utile in alcune situazioni, come una postazione in casa usata non solo per lo smart working ma anche per la visione di film e i videogiochi. Infine è indispensabile acquistare appena televisori a basso consumo, omologati con una classe energetica A o superiore, per limitare il costo in bolletta e le emissioni inquinanti.

Quanto costa una Smart TV da 28 pollici?

Il costo di un televisore da 28 pollici dipende da vari fattori, dalle tecnologie dei pannelli alle funzionalità integrate, dalla qualità d’immagine alla connettività. In genere, i modelli più economici si possono acquistare per meno di 200 euro, trovando dei buoni dispositivi entry level semplici ma funzionali, ideali per chi non vuole spendere troppo, ad esempio per comprare un secondo o un terzo monitor da installare in casa. La maggior parte delle Smart TV da 28 pollici si trova nella fascia di prezzo 2-300 euro, in cui sono disponibili anche TV Full HD di ottima qualità, fino ai top di gamma con risoluzione UHD 4K che possono costare più di 300 euro.

Migliori smart TV da 28 pollici: ecco quali acquistare

I televisori da 28 pollici non sono tra i modelli più comuni, tuttavia si possono trovare sul mercato alcune proposte davvero interessanti, con dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco una selezione delle Smart TV da 28 pollici migliori in commercio, con tutti i device che si possono acquistare online dal più economico fino al più esclusivo.

LG 28TK430V

Fonte foto: Amazon

Chi non vuole spendere molto può optare per la Smart TV LG 28TK430V, un monitor per il PC con ricevitore DVB-T2 per il digitale terrestre e sintonizzatore DVB-S2 per captare le trasmissioni satellitari. Si tratta di un televisore LED con risoluzione HD, dotato di due ingressi HDMI, una porta USB e un’uscita audio ottica, con formato d’aspetto di 16:9 e una potenza delle casse incorporate di 10 W. Questo modello proposto da LG è compatibile con l’attacco VESA 100×100 cm, pesa meno di 4 chilogrammi ed è omologato con la classe energetica A, inoltre offre un ampio angolo di visione e la tecnologia Flicker Safe per diminuire lo sfarfallio.

Caratteristiche principali

Risoluzione HD

Tecnologia LED

2 x HDMI, 1 x USB-C

Wi-Fi e Ethernet

DVB-S2/T2

Perché acquistarlo?

Doppia funzionalità TV e monitor per il PC.

Scopri il prezzo dell’LG 28TK430V su Amazon.

LG 28TL510V-WZ

Fonte foto: Amazon

Uno dei migliori televisori Smart da 28 pollici entry level in commercio è il modello LG 28TL510V-WZ, un TV LED con risoluzione HD e formato 16:9. Viene fornito con il sintetizzatore con standard DVB-T2/S2 per il satellitare e il digitale terrestre, ingressi USB e HDMI integrati, due altoparlanti incorporati con una potenza complessiva di 10 W e il modulo Wi-Fi per la connessione senza filo. Sono presenti funzionalità specifiche per il gaming e il cinema, per ottimizzare le prestazioni in base al tipo di contenuto multimediale in riproduzione, con un rapporto qualità-prezzo notevole e un design moderno e originale.

Caratteristiche principali

Risoluzione HD

Tecnologia LED

1 x HDMI, 1 x USB-C

Wi-Fi e Ethernet

Mode Gaming e Cinema

Perché acquistarlo?

TV efficiente con un’estetica affascinante.

Guarda il costo dell’LG 28TL510V-WZ su Amazon.

Samsung LS27AM502NUXEN M5

Fonte foto: Amazon

Nonostante non sia una vera e propria Smart TV, il monitor Samsung LS27AM502NUXEN M5 è uno schermo multifunzione davvero interessante, infatti è capace di proporsi come display per il PC, per la console di gaming, ma anche come televisore smart grazie al collegamento dello smartphone tramite Smart Hub integrato. Lo schermo da oltre 27 pollici presenta una risoluzione Full HD con un formato in 16:9, ha il supporto per la connessione wireless, il Bluetooth, ingressi HDMI e USB, con modalità Eye Saver per ridurre l’affaticamento della vista in caso di utilizzo prolungato.

Caratteristiche principali

Risoluzione FHD

Tecnologia LED

1 x HDMI, 1 x USB-C

Wi-Fi e Ethernet

AirPlay e Mirroring

Perché acquistarlo?

Monitor All in One per il lavoro, il gioco e l’intrattenimento.

Compra il Samsung LS27AM502NUXEN M5 su Amazon.

LG 8TN515S-PZ

Fonte foto: Amazon

Una Smart TV da 28 pollici LG da valutare assolutamente è il modello 8TN515S-PZ, un apparecchio omologato con la classe energetica A e dotato del sistema operativo WebOS 4.0. Il dispositivo dispone del processore Triple XD Engine per ottimizzare le prestazioni, con un lag di appena 5 ms, il ricevitore compatibile con il segnale per il digitale terrestre e il satellitare, oltre alla funzione Smart Share per duplicare il display dello smartphone sullo schermo del televisore. LG propone la risoluzione HD, due altoparlanti integrati da 5 W e il modulo Wi-Fi per il collegamento ad internet in modalità wireless.

Caratteristiche principali

Risoluzione HD

Tecnologia LED

Standard TV DVB-S2/T2

1 x HDMI, 1 x USB

Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acquista la smart TV LG 8TN515S-PZ su Amazon.

Samsung UE28N4305

Fonte foto: Amazon

Tra le migliori Smart TV da 28 pollici da acquistare c’è il Samsung UE28N4305, un televisore LED con risoluzione HD Ready, un design elegante e classe di efficienza energetica A per limitare i consumi elettrici. La connettività è completa, con modulo Wi-Fi per il collegamento senza filo, predisposizione per la connessione con cavo Ethernet e porte USB e HDMI. Ovviamente non manca il sintonizzatore DVB-T2 per il segnale del digitale terrestre, è molto affidabile e assicura una buona qualità d’immagine, con un suono potente e immersivo e connettività impeccabile con lo smartphone tramite funzione Smart View.

Caratteristiche principali

Risoluzione HD

Tecnologia LED

Standard TV DVB-S2/T2

1 x HDMI, 1 x USB

Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Affidabile, semplice da usare e con un suono nitido.

Compra il Samsung UE28N4305 su Amazon.

Philips 276E8VJSB

Fonte foto: Amazon

Il migliore televisore 28 pollici in assoluto è il Philips 276E8VJSB, una Smart TV 4K con risoluzione Ultra HD e monitor LCD ad alta definizione, perfetta per lo streaming di film e serie TV in qualità elevata, il gaming i contenuti multimediali più dettagliati. Il device integra la tecnologia IPS con retroilluminazione a LED, garantendo colori precisi e immagini nitide, con una cornice ultra sottile che rende l’esperienza video più immersiva. Il formato è quello classico in 16:9, con un ritardo di appena 5 ms, propone il sistema Smart Contract e un ampio angolo di visione, in più dispone di un’uscita audio, 2 ingressi HDMI e una DisplayPort 1.2.

Caratteristiche principali

Risoluzione UHD 4K

Tecnologia LED IPS

2 x HDMI, 1 x DisplayPort

Funzione MultiView

Perché acquistarlo?

Altissima qualità dell’immagine.

Acquista il Philips 276E8VJSB su Amazon.