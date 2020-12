Twitter consentirà di condividere i tweet su Snapchat e Instagram

Twitter infrange le barriere della sua piattaforma e sbarca ufficialmente su Snapchat e Instagram, permettendo la condivisione dei contenuti dei tweet sui social network. Finalmente, ciò consentirà a molti utenti di effettuare un’operazione che prima poteva essere effettuata solo tramite condivisione di screenshot.

A dare l’annuncio è stato proprio il social network dei cinguettii che, attraverso un messaggio sul suo profilo ufficiale ha anticipato l’aggiunta della nuova feature sulla nuova versione dell’applicazione. Il crossposting tra le piattaforme è diventata una pratica sempre più comune che, senza un adeguato strumento, ha costretto gli utenti a effettuare delle schermate da inserire successivamente nelle storie e nelle immagini del proprio profilo per poter commentare o effettuare qualsiasi riferimento mirato verso un post specifico. Come si vede invece dall’immagine condivisa da Twitter, si vede come la nuova feature è in grado di offrire una pubblicazione più armonica e meno artigianale dei contenuti, con un effetto migliore sulla leggibilità del risultato finale.

Twitter su Snapchat e Instagram, come appaiono i tweet sulle piattaforme

Come anticipato, il passo in avanti di Twitter farà dire addio (o almeno si spera) ai ritagli di screenshot che spesso si è avuto la possibilità di incontrare sulle storie di Instagram o su Snapchat. La condivisione assume un aspetto del tutto nuovo, grazie alla possibilità di integrare nei contenuti delle due piattaforme dedicate alle immagini dei veri e propri adesivi, più precisi e modificabili attraverso l’inserimento di emoji, testo e quanto offerto dai due social

A prima vista, la struttura ricorda quella dei Fleet, ovvero il sistema di inserimento dei tweet all’interno delle storie di Twitter, un formato ancora poco sfruttato dagli utenti della piattaforma dei cinguettii. Proprio come per i Fleet, una volta effettuato il tap sull’icona dedicata alla condivisione del singolo tweet, sarà possibile selezionare l’icona del social network sul quale si vuole pubblicare il contenuto e modificarne le dimensioni e la posizione rispetto all’immagine di sfondo.

Interessante caratteristica è la completa integrazione tra le due piattaforme e non solamente un rimando visivo a un cinguettio. Infatti, completata l’operazione, lo Snap rimarrà linkato al messaggio originale su Twitter e, con un tap del dito sull’adesivo, sarà possibile accedere direttamente alla piattaforma e seguire la conversazione generata dalla pubblicazione.

Condivisione Twitter su Snapchat e Instagram, chi può utilizzarla

Stando a quanto riportato da Twitter, la funzionalità di condivisione su Snapchat sarebbe già stata rilasciata per gli utenti che hanno a disposizione uno smartphone dotato di sistema operativo iOS. Ovviamente, per sfruttarla, è necessario effettuare l’aggiornamento dell’app tramite App Store per poterla visualizzare all’interno dell’interfaccia utente.

Per il corrispettivo sulle storie di Instagram, invece, bisognerà probabilmente attendere ancora qualche giorno. Infatti, in un altro tweet la piattaforma spiega come la feature sia ancora in fase di test su una ristretta percentuale di account prima di diventare disponibile all’intero pubblico di Twitter.

Anche se al momento non è ancora disponibile, anche gli utenti con dispositivi Android potrebbero mettere le mani sulla condivisione via Instagram e Snapchat già con i prossimi aggiornamenti. Il team è infatti al lavoro sull’inserimento della stessa caratteristica sulla versione dell’applicazione dedicata al sistema operativo del robottino verde, anche se al momento non è stata fornita una data utile per il rilascio in via definitiva.