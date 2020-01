Twitter down, l'app Android non funziona: cosa sta succedendo

22 Gennaio 2020 - Twitter non funziona, per colpa di Twitter. Sono ore difficili per gli utenti del social network che hanno aggiornato l’app all’ultima versione per Android disponibile, la 8.28: già al primo riavvio, infatti, l’app va in crash senza apparente motivo. Twitter lavora ad una soluzione.

Si tratta di un bug che riguarda milioni di utenti che, al momento, possono solo modificare le impostazioni per avere un’app nuovamente funzionante. Ma a costo di perdere tutte le impostazioni salvate. Per questo la stessa Twitter invita tutti ad avere pazienza e ad attendere un nuovo upgrade. Meglio ancora, spiega ancora Twitter, è non aggiornare l’app alla versione 8.28 e attendere direttamente la prossima. Per farlo, però, dobbiamo disabilitare l’aggiornamento automatico di tutte le app che abbiamo installato sul nostro smartphone. Il problema riguarda solo l’app per Android, mentre quella per iOS funziona correttamente.

Perché Twitter non funziona

Il problema della versione 8,28 dell’app di Twitter è molto semplice, ma grave: non appena apriamo l’app, va in crash e si chiude. E questo la rende completamente inutilizzabile. Persino il messaggio che “Twitter ha smesso di funzionare“, con le relative opzioni per chiudere l’app o inviare un feedback, sparisce immediatamente. L’utente continua a vedere le notifiche provenienti da Twitter, ma appena le apre il problema si ripropone. Si tratta quindi di un circolo vizioso, dal quale è impossibile uscire da dentro l’app.

Cosa fare se Twitter non funziona

Se non abbiamo ancora aggiornato Twitter alla versione 8.28 (e ce ne accorgiamo perché l’app funziona), la prima cosa da fare è impedire che l’aggiornamento avvenga prima che tutto torni a funzionare correttamente. Per farlo dobbiamo aprire l’app del Play Store e andare su Impostazioni > Aggiornamento automatico app e selezionare l’opzione “Non aggiornare automaticamente le app“. Ricordiamoci che questa impostazione vale per tutte le app contemporaneamente, non solo per quella di Twitter. Se invece abbiamo già la versione non funzionante dell’app di Twitter possiamo farla funzionare andando su Impostazioni > App e notifiche > Twitter > Spazio di archiviazione e cache e cancellare tutti i dati. In questo modo faremo un reset delle impostazioni di Twitter e dovremo immettere di nuovo i dati di login. Perderemo tutte le nostre personalizzazioni, ma nella maggior parte dei casi l’app tornerà a funzionare.