Twitter: le spunte diventano 3

Twitter e Twitter Blue, il servizio in abbonamento del social rilevato da Elon Musk un paio di mesi, sono protagonisti di profondi cambiamenti. Non tutti facilmente comprensibili. A confondere ulteriormente le cose arrivano le spunte di verifica, che diventano tre, e delle nuove immagini quadrate accanto al profilo.

Twitter, cosa significano le nuove spunte colorate

Attualmente esistono due tipi di account abbinati alla spunta blu: i vecchi profili autenticati da Twitter e gli account che hanno pagato per il nuovo Twitter Blue, che al momento sono in una sorta di limbo in attesa di capire se manterranno o meno la spunta. Dunque, almeno in questo caso, la spunta blu non chiarisce chi sia un account a pagamento e chi invece un’identità riconosciuta.

La spunta oro invece, è abbinata alla foto quadrata e sarà utilizzata per gli account aziendali ufficiali che fanno parte del programma Twitter Blue for Business. Attualmente questo programma è in fase di test e aperto solo su invito di Twitter.

La spunta grigia abbinata alla foto quadrata sarà utilizzato per consentire agli utenti di identificare istituzioni governative, organizzazioni statali, forze dell’ordine.

Le nuove etichette di Twitter

Oltre ai segni di spunta, Twitter inserirà nei profili anche delle etichette che servono a specificare la funzione del proprietario del profilo, ad esempio se si tratta di aziende commerciali, grandi marchi, media o editori ma anche entità statali e in quale Paese operano. Infatti, sarà inclusa anche un’icona a forma di bandierina per segnalare lo status di account governativo.

Con le etichette, Twitter, intende separare gli account genuini dai bot, infatti anche in quest’ultimo caso un’apposita etichetta indicherà se abbiamo a che fare con un profilo "automatizzato".

Tutto ciò servirà a fare chiarezza o genererà ulteriore confusione?