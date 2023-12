Un film per Santo Stefano? 5 classici tra cui scegliere

Fonte foto: Shutterstock

Da cosa si riconosce un grande classico del cinema? Certamente dalla qualità della sceneggiatura, della regia e della recitazione, così come dalla capacità della storia di rimanere scolpita nella memoria e nel cuore degli spettatori. Un altro indizio? Se a distanza di venti, trenta o cinquant’anni il film in questione ispira ancora citazioni e battute iconiche, allora si è certamente sulla strada giusta! L’elenco è lungo, ma questi cinque titoli vi rientrano senza nessun dubbio e sono un’opzione perfetta per chi cerca un film indimenticabile da vedere in streaming a Santo Stefano.

Il buono il brutto e il cattivo

È uscito nel 1966, ma porta ancora bene i suoi anni. Diretto da Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone e con Clint Eastwood protagonista, Il buono, il brutto e il cattivo è uno dei grandi classici del cinema. La storia è ambientata durante la Guerra di Secessione e i personaggi al centro della trama sono tre uomini determinati a impossessarsi di una piccola fortuna nascosta in un cimitero. Il film è su Netflix, Prime Video e Tim Vision.

Lo squalo

La brutta fama degli squali si deve probabilmente Lo squalo, film thriller uscito nel 1975 che h aperto la strada a un intero genere. La trama racconta appunto di un feroce esemplare di squalo bianco che terrorizza una spiaggia dell’isola di Amity, New England, mentre un poliziotto e un gruppo di scienziati cercano di arginare la minaccia. Il film è su Netflix, NOW e Prime Video.

The Rocky Horror Picture Show

Quando la loro auto rimane in panne in una località isolata, una giovane coppia non ha alternative se non rivolgersi all’unica abitazione delle vicinanze per chiedere aiuto. La casa è però abitata da un folle scienziato (interpretato magistralmente da Tim Curry) e da un bizzarro gruppo di ospiti. È la trama di The Rocky Horror Picture Show, celebre film del 1975 tratto dallo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show. Entrambi hanno fatto parlare di sé per i temi sessuali affrontati, considerati trasgressivi per l’epoca. Il film è in streaming su Disney+.

Il Padrino

Uscito nel 1972 e oggi disponibile in streaming su Prime Video e NOW, Il Padrino è considerato un capolavoro del cinema. Diretto da Francis Ford Coppola, il cast include Marlon Brando e Al Pacino, mentre la trama è liberamente ispirata al romanzo Il Padrino (The Godfather è il titolo originale) di Mario Puzo. Questo film è il primo capitolo della trilogia cinematografica diretta da Coppola: il secondo film è disponibile su Prime Video e NOW, il terzo solo su NOW.

Scarface

Il protagonista di Scarface è l’ambizioso e spietato Tony Montana che arriva in Florida grazie a un’amnistia da parte del governo cubano e, cercando di mettere fuori gioco un boss locale, fa di tutto per ritagliarsi il suo posto nel traffico di droga. Sceneggiato da Oliver Stone, in questo epico film del 1983 recitano Al Pacino, Steven Bauer e Michelle Pfeiffer. Si può vedere su Prime Video, Netflix e NOW.