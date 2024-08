Un nuovo viaggio con Ewan McGregor e Charley Boorman

Dopo aver viaggiato in Sudamerica in Long Way Up, i due tornano in sella alle loro moto per una nuova avventura tra Scandinavia e Paesi Baltici

Fonte foto: Apple TV+

Pronti a partire per un nuovo, avventuroso viaggio in moto insieme a Ewan McGregor e Charley Boorman? Dopo In moto verso nord (il titolo originale è Long Way Up), che ha fatto il suo debutto nel 2020 su Apple TV+, i due amici torneranno infatti in sella alle loro Harley per un tour inedito. Nel precedente ciclo di episodi McGregor e Boorman, protagonisti e produttori, avevano percorso in cento giorni ben tredicimila miglia, attraversando 16 confini e 13 Paesi.

Cos’è In moto verso nord – Long Way Up

In moto verso nord – Long Way Up racconta il viaggio di Ewan e Charley in Sudamerica: l’avventura è iniziata a Ushuaia (la città più a sud del mondo) ed è proseguita verso nord, come vuole il titolo, lungo i leggendari paesaggi del sud e del centro America.

Il tour è avvenuto in sella a prototipi di Harley-Davidson elettriche, una scelta fatta per rendere il viaggio più sostenibile dal punto di vista ambientale. I due protagonisti e produttori hanno attraversato Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia e Messico, talvolta in compagnia di alcuni collaboratori, come i registi David Alexanian e Russ Malkin con le loro Rivian elettriche.

Le docuserie con Ewan McGregor e Charley Boorman

Prima di Long Way Up, Ewan e Charley avevano già condiviso (anche con il pubblico) altre due avventure: Long Way Round e Long Way Down.

La prima è una docuserie uscita nel 2004 che racconta il loro viaggio in moto da Londra a New York. Il secondo titolo, uscito nel 2007, è invece un docureality sul viaggio in maxi-enduro BMW dal punto più settentrionale della Scozia al punto più meridionale dell’Africa.

Tutte e tre le docuserie appena citate sono ora disponibili in streaming su Apple TV+.

La nuova stagione: cosa sappiamo di In moto verso nord 2

Ora, come accennato, è tempo di una nuova avventura. Composta da dieci episodi, la prossima stagione della docuserie vedrà Ewan McGregor e Charley Boorman salire ancora una volta in sella alle loro moto d’epoca rinnovate per un viaggio che, rispetto al precedente, sarà ben più vicino a casa.

I due protagonisti partiranno infatti da casa di Ewan in Scozia e arriveranno a casa di Charley in Inghilterra, facendo però un giro (decisamente) largo: attraverso il Mare del Nord fino alla Scandinavia, poi su fino al Circolo Polare Artico e infine giù fino ai Paesi Baltici e all’Europa Continentale.

Prima di risalire definitivamente verso l’Inghilterra attraversando la Manica, i due staranno in viaggio per due mesi. L’avventura li porterà a toccare 15 Paesi diversi e numerosi scenari spettacolari. «Diecimila miglia di Scandinavia, Europa centrale e orientale. Un grande giro da casa mia in Scozia a casa di Charley in Inghilterra. Long Way Home… magia», ha commentato Ewan.

La serie è prodotta esecutivamente da McGregor e Boorman insieme a David Alexanian e Russ Malkin, che è anche il regista. La data di uscita su Apple TV+ non è ancora stata annunciata.