Una casa smart a metà prezzo: non perdere l'offerta di Echo Dot

L’altoparlante smart più venduto su Amazon con l’assistente vocale Alexa è proposto in offerta su Amazon. Si tratta di Echo Dot di quarta generazione, il dispositivo più recente della gamma del colosso dell’e-commerce e anche meno costoso, ma non per questo con qualità audio e funzionali di basso livello, anzi.

Echo Dot di quarta generazione ha le stesse funzionalità che si trovano su altoparlanti Echo ben più costosi. Del resto sono tutti accomunati dalla presenza di Amazon Alexa, e le capacità dell’assistente vocale non sono mica “depotenziate". Echo Dot ha dalla sua la compattezza e un prezzo basso, reso ancor più allettante dalla promozione attuale che permette di ordinarne uno per la metà del prezzo. E così una qualsiasi casa può in un attimo trasformarsi in una casa smart con una spesa molto contenuta: basta tirarlo fuori dalla confezione, collegarlo ad una presa di corrente, seguire i passaggi sullo smartphone e iniziare a interagire con Alexa.

Echo Dot: caratteristiche tecniche

Echo Dot di quarta generazione è caratterizzato da un design sobrio e compatto che si adatta a qualsiasi casa, ambiente o superficie, e da un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati, mai invadenti, per un ascolto equilibrato.

La caratteristica che tuttavia lo rende profondamente diverso da un qualsiasi altro altoparlante “della vecchia scuola" è la presenza di Alexa, l’assistente vocale intelligente di Amazon, grazie alla quale si può utilizzare la voce per chiedere di ascoltare un brano, un artista o un genere da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi.

In più con musica multistanza si possono ascoltare album, brani, radio, podcast e libri attraverso Amazon Audible in tutta la casa utilizzando più dispositivi Echo. E farlo è davvero molto semplice, perché basta dire ad Alexa “metti della musica ovunque", e lei eseguirà.

Grazie all’assistente vocale di Amazon si possono gestire i dispositivi per la casa smart compatibili usando solo la voce: accendere la lampada prima di alzarti dal letto, abbassare le luci per guardare un film senza alzarti dal divano o spegnere i riscaldamenti prima di uscire.

Alexa però offre delle opportunità potenzialmente infinite: si può impostare un timer, fare domande, aggiungere articoli alle tue liste o inserire un evento o un promemoria in calendario, o ancora ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e le informazioni sul traffico, oppure accedere a migliaia di Skill Alexa, come SuperGuidaTv o Fitbit, il tutto utilizzando solamente la voce.

Echo Dot: l’offerta Amazon

Echo Dot di quarta generazione è stato ufficializzato circa un anno fa ad un prezzo di listino di 59,99 euro, una richiesta commisurata alle capacità di un altoparlante smart che offre un ascolto di buona qualità e l’assistenza puntuale di Amazon Alexa.

Adesso, però, su Amazon Echo Dot di quarta generazione costa 29,99 euro (-30 euro, -50%) e a questo prezzo è senza dubbio uno dei migliori altoparlanti smart in commercio attualmente.

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa