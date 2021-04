Le moderne smart TV offrono una elevata qualità audio video e la connessione Wi-Fi al router di casa necessaria ad accedere a decine di migliaia di contenuti in streaming, provenienti da sempre più piattaforme. Oltre a questi vantaggi, però, ne offrono un altro molto significativo: la possibilità di comandare la TV con la voce.

Anche le TV non smart, o le prime smart TV senza controllo vocale integrato, possono essere aggiornate all’ultima tecnologia disponibile per essere comandate con la voce. Ci sono diversi modi per rendere smart una vecchia TV (qui una carrellata delle possibili scelte), tra i quali uno dei più diffusi è certamente l’uso di Amazon Fire TV Stick (qui tutte le sue funzioni smart). Con una spesa pari a poche decine di euro, infatti, possiamo trasformare una TV poco intelligente in un apparecchio del tutto simile per funzioni agli ultimi modelli arrivati sul mercato. Controllo vocale incluso, grazie all’integrazione tra Amazon Fire TV Stick e Alexa, l’assistente di Amazon.

Amazon Fire TV Stick con la voce: cosa serve

Per collegare Amazon Fire TV Stick all’assistente vocale Alexa serve, oltre al Fire TV Stick ovviamente, uno smart speaker compatibile con Alexa o un telecomando con microfono, sempre compatibile con Alexa.

La spesa da sostenere non è alta: Fire TV Stick HD, modello 2021, costa 39,99 euro mentre Fire TV Stick 4K costa 59,99 euro. Entrambi includono un telecomando con microfono per i comandi vocali.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Modello 2021

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa

A uno di questi dispositivi va associato uno smart speaker con microfono e altoparlante, che sia però compatibile con Amazon Alexa. Si possono scegliere direttamente i prodotti della serie Echo di Amazon, o prodotti di terze parti compatibili. Ecco qualche esempio di modello Amazon:

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa

Nuovo Echo (4ª generazione) – Hub per Casa Intelligente e Alexa

Echo Studio – Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa

Questi, invece, altri due smart speaker di terze parti compatibili con Alexa. Costano di più ma offrono un audio di qualità superiore per ascoltare la musica:

Harman-Kardon Allure – Altoparlante con Alexa integrata

Bose Portable Smart Speaker – con Controllo Vocale Alexa Integrato

La dotazione hardware necessaria a comandare la TV con la voce è tutta qui, non serve altro se non collegare la Fire TV Stick allo smart speaker scelto.

Come collegare Fire TV Stick e smart speaker

La procedura per collegare il Fire TV Stick di Amazon e uno smart speaker (di Amazon o di terze parti, non cambia nulla) passa dall’app di Amazon Alexa per smartphone iOS o Android. Dopo aver installato l’app, essere entrati con il proprio profilo Amazon e aver registrato sia la Fire TV Stick che lo smart speaker nell’app, è possibile collegare i due device.

Per connettere Fire TV Stick ad uno speaker è quindi necessario aprire l’app di Alexa per smartphone e andare su Impostazioni > TV & Video > Fire TV e scegliere “Collega il tuo dispositivo“. A questo punto verrà visualizzato l’elenco dei dispositivi che abbiamo in casa e che sono già stati registrati su Alexa. Se abbiamo più di uno smart speaker potremo collegarli tutti al Fire TV Stick, ma uno alla volta. Dovremo quindi scegliere quale collegare e poi scegliere l’opzione “Collega dispositivi“.

Fatto ciò la procedura è terminata e, se tutto sarà stato svolto correttamente, potremo comandare la TV tramite lo smart speaker. Sarà quindi possibile chiedere ad Alexa non solo di cambiare programma o alzare e abbassare il volume, ma potremo anche fare domande all’assistente e ricevere risposte tramite gli altoparlanti della TV.

Come collegare Fire TV Stick al telecomando

Infine, aggiungiamo un piccolo dettaglio che potrà essere utile a molti: Fire TV Stick viene venduto con il telecomando incluso in confezione, ma è sempre possibile usarne un altro. Di solito ciò è utile quando il telecomando si rompe (è caduto per terra, è stato sgranocchiato dal cane, è stato maltrattato da un bambino…) e ne dobbiamo comprare uno nuovo. I primissimi modelli di Fire Stick, inoltre, non includevano il telecomando compatibile con Alexa.

La procedura da seguire per accoppiare un nuovo telecomando al Fire TV Stick è altrettanto semplice: dalle impostazioni del Fire TV Stick bisogna scegliere Controller e dispositivi Bluetooth > Telecomandi di Amazon Fire TV > Aggiungi nuovo telecomando.

VINABTY – Telecomando di ricambio per Amazon Fire Stick

Telecomando vocale Alexa (3ª generazione) per Fire TV – Modello 2021

VINABTY – Telecomando di ricambio per Amazon Fire Stick 4K