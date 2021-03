Proteggere chi la indossa da agenti inquinanti (e non solo), adattandosi allo stile di vita di ognuno e garantendo il massimo dello stile. A sei mesi dal lancio della Urban Mask, Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano, incubata in PoliHub e partecipante istituzionale di Fondazione Politecnico di Milano, torna sul mercato con quella che potremmo definire "l’evoluzione della specie" della sua mascherina protettiva per le vie respiratorie. Si chiama Urban Active Mask e, tra le tante funzionalità, integra un modulo che le consente di sincronizzarsi con qualunque smartphone.

Una mascherina smart, dunque, che permetterà a chi la indossa di controllare e regolare le sue funzionalità e monitorare la qualità dell’aria che si respira. Insomma, un dispositivo IoT in piena regola, che dal 2 marzo è disponibile su Kickstarter con una campagna di crowdfunding internazionale.

Active Shield, lo "scudo hi-tech" di Urban Active Mask

La grande differenza tra la "prima" e la "seconda" generazione di mascherine protettive ideate e prodotte da Narvalo è rappresentata dall’Active Shield, un dispositivo che integra sensori e dispositivi che assicurano il corretto funzionamento del sistema di "areazione" della smart mask di Narvalo. All’interno dello "scudo" trovano spazio ventole, filtri e sistemi di comunicazione che permettono a chi indossa la Urban Active Mask di monitorare vari parametri e assicurarsi che tutto funzioni al meglio.

La ventola presente nell’Active Shield, ad esempio, è studiata per ottimizzare costantemente il flusso d’aria all’interno della maschera riducendo l’accumulo di calore, umidità e soprattutto CO2. La velocità della ventola, infatti, viene regolata automaticamente basandosi sui dati raccolti dai sensori all’interno della mascherina, garantendo il massimo comfort. In questo modo la qualità dell’aria all’interno della mascherina sarà sempre ottimale ed eviterà che chi indossa occhiali sia costretto a vedere un mondo a tinte… offuscate.

Non solo: l’Active Shield progettato dai tecnici e dagli ingegneri Narvalo contiene la tecnologia necessaria a garantirne la sincronizzazione con lo smartphone. Scaricando sul proprio dispositivo mobile la Narvalo App, chi indossa la smart mask potrà sempre visualizzare i dati relativi alle proprie "performance respiratorie" e controllare la qualità dell’aria respirata. Grazie al sensore GPS dello smartphone, infatti, sarà possibile tracciare gli spostamenti dell’utente e verificare così se si sta camminando in una zona più o meno inquinata della città.

Protezione garantita (quasi) al 100%

L’ideazione e la progettazione della Urban Active Mask nasce ben prima dell’esplosione dell’emergenza Covid-19. Nonostante ciò, la smart mask di Narvalo garantisce una protezione completa, o quasi, a chi la indossa, tanto dalle particelle inquinanti (come i PM10 o i PM2.5, "killer invisibili" che ogni anno uccidono solo in Italia più di 60 mila persone) quanto da virus e altri agenti patogeni. Gli speciali filtri montati dall’Active Shield, infatti, proteggono da inquinamento atmosferico, odori, pollini, virus e batteri. Merito della tecnologia filtrante BLS Zero di BLS, che garantisce un livello di filtrazione superiore al 99%.

Tramite Kickstarter è possibile acquistare la maschera completa, la Narvalo Urban Active, o soltanto l’innovativo Active Shield con uno sconto Early Bird esclusivo riservato ai primi sostenitori del progetto. Narvalo Urban Active Mask può essere acquistata ad prezzo di partenza di 124€ (oltre il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino di 249,90€) e opzioni di acquisto multiplo con ulteriori agevolazioni. Per chi ha già una Urban Mask, la valvola elettronica Active Shield sarà acquistabile con prezzo di partenza di 84€ (50% di sconto rispetto al prezzo di listino di 169,90€). La campagna, che punta all’obiettivo minimo di 50.000 €, prevede anche la possibilità di acquistare un "corporate pack", pensato per quelle aziende che vogliono offrire ai propri dipendenti un’alternativa sicura per i propri spostamenti a piedi, in bici, in scooter.

"Con la Urban Active ci poniamo come pionieri nel mercato delle smart mask con l’intento di portare ‘Air of change’, come recita il nostro pay off, e trasformare la mascherina da dispositivo protettivo a dispositivo informativo, in grado di restituire importanti informazioni sulle performance respiratorie – spiegano Venanzio Arquilla, Professore del Politecnico di Milano e Presidente di Narvalo, e Ewoud Westerduin, co-founder e Head of Design di Narvalo. Grazie al design, alla valvola e alla caratteristiche che abbiamo studiato e testato con migliaia di clienti in questi mesi, questa mascherina è di fatto una delle più confortevoli FFP3 sul mercato, un prodotto che combina tracciamento della frequenza respiratoria con un ecosistema IoT e il flusso d’aria interno, per un’esperienza di respirazione in città mai provata prima".

Contenuto offerto da Narvalo