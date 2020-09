Uscite Netflix ottobre 2020: serie tv e film in arrivo

Il mese di settembre è ormai agli sgoccioli, l’estate sembra un lontano ricordo e soprattutto l’autunno 2020 sta per entrare nel vivo: questa è la miglior stagione godersi tutte le novità in streaming. Netflix, come ogni mese, aggiorna il suo palinsesto con film, serie tv e altri programmi adatti a tutti i gusti.

Ad ottobre 2020, la famosa piattaforma proporrà sia diversi titoli cult del cinema e della televisione, ma anche svariate produzioni originali, come “Emily in Paris” e “The Haunting of Bly Manor”, due nuove serie tv dai generi completamente diversi su cui l’azienda ha investito molto e da cui si aspetta ottimi risultati. Ritornano anche alcune serie attesissime, tra cui “Suburra 3” uno dei prodotti italiani di maggior successo degli ultimi anni. Ci saranno anche diversi film originali Netflix, tra cui “Il Processo ai Chicago 7” con Eddie Redmayne. Insomma, la piattaforma accoglie l’autunno in grande stile e ancora una volta si prepara a far ridere, riflettere ed emozionare i suoi abbonati.

Uscite Netflix ottobre 2020: serie tv originali

Ottobre si apre con l’arrivo della serie tv originale “Buongiorno, Verônica”. La prima stagione dello show esordisce il 1° ottobre sulla piattaforma. È una serie tv brasiliana basata sull’omonimo romanzo ed è incentrata sul personaggio Verônica Torres, segretaria di polizia che lavora a San Paolo. La donna conduce una tranquilla vita con la sua famiglia, ma viene bruscamente interrotta da due eventi che la sconvolgono e la spingono a investigare con l’aiuto dei suoi colleghi. Parliamo quindi di un contenuto di genere investigativo e thriller.

Nello stesso giorno usciranno anche “Oktoberfest: Birra e Sangue” una mini-serie ambientata a Monaco di Baviera durante la famosa Festa della Birra e la quarta stagione di “Una Strega Imbranata” serie tratta dai romanzi di Jill Murphy.

Il 2 ottobre ci sarà l’esordio di “Emily in Paris”, serie tv ambientata a Parigi e interpretata dall’attrice protagonista Lily Collins. Tra i nuovi prodotti originali spiccano anche “To The Lake” che uscirà il 7 ottobre e “The Haunting of Bly Manor” in arrivo il 9 ottobre.

La seconda stagione di “Stranger” arriva invece l’11 ottobre. La serie coreana è pensata per gli amanti del genere crime. Anche nel secondo capitolo i protagonisti saranno infatti impegnati nella risoluzione di un caso di omicidio in un clima di profonda corruzione politica.

Nella seconda metà del mese, il pubblico potrà godersi tanti nuovi show. Il 15 ottobre arriverà la prima stagione di “Social Distance”, il 16 ottobre invece saranno disponibili “Grand Army” e “La Revolution”. La prima è una serie adolescenziale ambientata in un liceo di Brooklyn, la seconda serie invece racconta in modo alternativo la storia della Rivoluzione Francese, concentrandosi sulla vita dell’inventore della ghigliottina.

Il 16 ottobre è un giorno ricco di novità, arriveranno anche la terza stagione “Strar Trek:Discovery” e “Qualcuno deve morire”, una mini-serie ambientata nella Spagna degli anni ’50 dove un ragazzo presenta alla famiglia il suo fidanzato e questo sconvolge tutti gli equilibri. Lo show non è ancora arrivato in Italia ma ha destato molta curiosità tra il pubblico, anche perché ritroviamo alcuni attori provenienti da altri prodotti di successo, come “Elite”.

Il 23 ottobre proseguono le nuove uscite: vedremo la prima stagione di “Barbari” e la miniserie “La Regina degli Scacchi”. Ma la data più attesa è sicuramente il 30 ottobre quando finalmente il pubblico potrà godersi la terza ed ultima stagione di “Suburra”.

Netflix: film originali in arrivo ad ottobre 2020

Accanto al lungo elenco di serie tv, spiccano anche diverse pellicole originali. Anche in questo caso la scelta sarà vastissima. Tra le pellicole più attese troviamo “Il Processo ai Chicago 7” disponibile sulla piattaforma dal 16 ottobre. Scritto e diretto da Aaron Sorkin, racconta la storia dei sette attivisti che vennero processati per cospirazione e incitamento alla sommossa durante le manifestazioni del 1968 a Chicago. Questo fatto storico ha influenzato la storia dell’attivismo e della politica americana – e non solo – fino ad oggi, per tale motivo ha destato molta curiosità tra critica e pubblico.

Nell’elenco di novità troviamo anche “Serious Men”, il film che racconta la storia di un padre che per apparire migliore agli occhi del figlio vuole ottenere una importante ascesa sociale. Tra i titoli più leggeri e adatti alle famiglie, spicca invece “Hubie Halloween” disponibile dal 7 ottobre. Il divertente lungometraggio con Adam Sandler è perfetto per riunirsi con famiglia o amici il giorno di Halloween.

E a proposito di film adatti ai più piccoli, il 23 ottobre arriva anche “Over the Moon – Il Fantastico Mondo di Lunaria”, musical d’animazione che racconta la storia di una bambina che costruisce un razzo per arrivare nello spazio e conoscere la dea della Luna. Questi sono solo alcuni dei tanti film che usciranno ad ottobre 2020 su Netflix. Nell’attesa, ci si può dedicare alla visione delle uscite di settembre 2020.