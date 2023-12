Vendi i tuoi prodotti online in modo facile e veloce

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Le app per vendere prodotti usati: un modo semplice e sostenibile per guadagnare

Grazie alla grande diffusione delle app per la vendita online, vendere le cose che non servono più è diventato molto semplice e accessibile: un’attività che non necessita di grandi capacità tecnologiche. Se vuoi dare nuova vita ad un oggetto che non utilizzi più sostenendo l’economia circolare, dovresti davvero conoscere e provare le applicazioni di cui parleremo in questo articolo. Ognuna ha caratteristiche e dinamiche diverse, con la comodità di gestire comunicazioni, trattative e spedizioni direttamente dallo smartphone.

Tra i vantaggi principali di queste app e piattaforme c’è la possibilità di raggiungere un vasto pubblico a livello globale, superando i confini geografici, di utilizzare strumenti di marketing e promozione più efficaci rispetto ai metodi tradizionali per campagne pubblicitarie su web e social e di sfruttare sistemi di pagamento con livelli elevati di sicurezza, garantendo transazioni sicure e protezione per le informazioni personali dei clienti.

Subito

Subito è una delle piattaforme online di compravendita più famose in Italia e permette di comprare e vendere oggetti di seconda mano di qualsiasi tipo. È sufficiente creare un account per iniziare a inserire annunci per gli articoli che vuoi vendere, aggiungendo foto, caratteristiche, prezzo e altri dettagli.

Gli acquirenti possono sfogliare gli annunci disponibili e contattarti direttamente sull’app per chiedere maggiori informazioni o per comprare ciò che stai vendendo. La spedizione è a carico loro, quindi non dovrai pagare nulla e basterà preparare il pacco e spedirlo con l’etichetta corretta. È un modo conveniente per acquistare oggetti di seconda mano e liberarsi di cose che non servono più, guadagnando qualcosa e facendo del bene all’ambiente.

Wallapop

Wallapop è una piattaforma disponibile in Italia e in altri 12 paesi europei, dove puoi trovare, tra le altre cose, abbigliamento, prodotti per sport e tempo libero, libri, console e videogiochi. Anche per Wallapop basta creare un account e compilare un annuncio per ogni oggetto che si vuole vendere. Dopo aver chattato e chiesto eventuali informazioni, l’acquirente può comprare e il venditore ha 5 giorni di tempo per spedire l’articolo. Su Wallapop c’è anche la possibilità di acquistare un’assicurazione che garantisce all’acquirente il rimborso dell’acquisto in caso di problemi con l’articolo ricevuto.

Vinted

Vinted è un’app gratuita che permette di comprare e vendere abbigliamento e accessori di seconda mano. Una volta creato l’account è possibile iniziare a vendere seguendo una semplice procedura guidata con le indicazioni per creare un annuncio efficace, con foto, descrizione dell’articolo, taglia, materiali, prezzo e così via. Le persone interessate possono provare a contrattare facendo offerte inferiori al prezzo di partenza, che tu potrai decidere di confermare o meno.

Vinted è una piattaforma molto popolare: un modo conveniente e sostenibile per evitare di accumulare abbigliamento che non usi, supportando anche l’economia circolare e riducendo la produzione di rifiuti e inquinamento.

Facebook Marketplace

Il Marketplace è una sezione di Facebook pensata appositamente per la compravendita di articoli di vario genere. Si tratta di una vera e propria piazza virtuale, dove si incontrano persone per trovare articoli di seconda mano e prodotti nuovi, a prezzi vantaggiosi.

Sulla piattaforma si possono ottenere informazioni sugli articoli, negoziare e completare la compravendita. Inoltre, per facilitare vendite e scambi, su Facebook Marketplace si può definire e restringere l’area geografica: attivando la geolocalizzazione, Facebook mostra gli annunci nei paraggi, in modo da favorire anche, se si desidera, la consegna a mano del prodotto.

Etsy

Etsy è una piattaforma pensata per mettere in contatto venditori di prodotti fatti a mano, vintage e creativi con acquirenti di tutto il mondo. Fondata nel 2005, Etsy è oggi una delle piattaforme di e-commerce più popolari al mondo, con oltre 82 milioni di utenti attivi in oltre 200 paesi, su cui è possibile trovare una vasta gamma di oggetti, tra cui gioielli, abbigliamento, accessori, articoli per la casa, decorazioni, oggetti d’arte e molto altro.

Una volta creato il tuo account, potrai creare un negozio online in cui vendere ciò che desideri. Gli utenti possono trovare i prodotti usando diversi filtri, tra cui categoria, prezzo, località e altri parametri, e possono seguirti per rimanere aggiornati sui nuovi arrivi.