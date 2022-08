Il ventilatore smart WiFi è in offerta col coupon: quanto costa ora

Le calde giornate estive sono piacevoli se si trascorrono al fresco di un giardino o sul bagnasciuga di una spiaggia. Ma c’è anche una terza via, da mettere in pratica grazie alla tecnologia: rendere l’ambiente in cui viviamo o lavoriamo il più confortevole possibile. Rinfrescare gli ambienti, infatti, è diventato sempre più facile grazie ai ventilatori a colonna.

Questo genere di ventilatori, a torre o a colonna, che si differenziano sia per la tecnologia sia per il design in verticale, hanno in vantaggio di coprire un’area maggiore di raffrescamento. Sono molto silenziosi e come nel caso del ventilatore a torre di Govee dispongono anche di funzionalità smart con connessione WiFi che possono essere attivate da smartphone dopo aver scaricato l’app Govee Home App. Inoltre il ventilatore a colonna Govee può essere abbinato anche all’igrometro termico (venduto a parte) che dopo aver misurato temperatura e umidità consente di calibrare la velocità del ventilatore verticale, per garantire il massimo del comfort ambientale.

Ventilatore Smart Govee: caratteristiche tecniche

Il ventilatore Govee di colore nero, è alto 97,3 cm e largo e profondo 27 cm. Pesa solo 3,87 Kg, quindi si può trasportare facilmente da un ambiente all’altro senza fatica (è anche dotato di maniglia integrata), ha una oscillazione di 75 gradi e una velocità massima del vento 6 m/s. Il rumore della ventola raggiunge i 38 dB massimi, quindi lo possiamo usare anche di notte senza grossi problemi.

Il ventilatore verticale Smart Govee non dispone di un telecomando ma ha il gruppo di comandi principali, come accensione e spegnimento e tre modalità di raffrescamento sotto forma di tasti fisici. Mentre tutte le funzioni avanzate smart, possono essere gestite dall’app grazie allo smartphone e alla connessione WiFi.

Difatti, grazie all’app è possibile avviare i comandi vocali con Google Assistant o Amazon Alexa. Si possono scegliere tra ben 8 velocità e 3 modalità: Normale, Naturale e Notturno.

Inoltre, è possibile collegare uno dei tre modelli di termoigrometro Govee per accedere alla modalità automatica, per cui la velocità di raffrescamento è impostata in base alla temperatura rilevata e si regola in maniera autonoma al variare dei gradi. Grazie all’app, inoltre è possibile impostare il calendario per pianificare il funzionamento del ventilatore.

Ventilatore Smart Govee: l’offerta Amazon

Il ventilatore verticale Smart Govee è uno degli elettrodomestici più ambiti della stagione estiva dunque trovarlo scontato del 20% con il coupon Amazon è davvero una splendida occasione, che porta il prezzo di listino di 99 euro a 79,20 euro (-19,80, -20%). Il coupon va selezionato subito, ma si attiva al momento del pagamento.

Govee ventilatore Smart WiFi verticaleno-description App Intelligente e Controllo Vocale: Con Govee Home App, è possibile accedere a tutte le funzioni del ventilatore senza toccare il telecomando. Il ventilatore a torre è anche compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale a mani libere.

8 Velocità e 3 Modalità: Scegliete tra 8 velocità regolabili e 3 modalità diverse con l'app. Modalità normale per un forte raffreddamento, modalità sonno per una circolazione d'aria silenziosa, modalità natura per un maggiore relax come in natura.

Modalità Automatica: Abbinare il ventilatore a torre al termoigrometro Govee per accedere alla modalità automatica. La velocità può essere regolata automaticamente in base alla temperatura. Nota: il termoigrometro non è incluso.

Molteplici Funzioni: Oscillazione ampia 75°, velocità massima del vento 6 m/s, timer 24 ore su 24, pratica impugnatura, modalità di pianificazione, modalità di programmazione e blocco di sicurezza. Il ventilatore a torre è adatto a qualsiasi spazio interno.

Bassa Rumorosità: Il ventilatore a torre può funzionare con un livello di rumorosità di soli 38 dB. Si può dormire senza essere disturbati da rumori forti. Addormentatevi comodamente sapendo che vi sveglierete con aria fresca.