Appena aumentano le temperature, una delle prime cose che milioni di italiani fanno è tirare fuori il ventilatore dalle cantine. È sicuramente il primo e più facile rimedio per combattere la calura estiva e anche il più economico. Rispetto a un climatizzatore, il ventilatore è molto più pratico da utilizzare e soprattutto può essere spostato di stanza in stanza senza troppi problemi: basta avere una presa della corrente. Come la maggior parte dei dispositivi che utilizziamo in casa, anche i ventilatori sono diventati intelligenti e possono essere gestiti da remoto. I modelli disponibili sul mercato non sono tantissimi, ma se ne trovano alcuni con un ottimo prezzo e molto facili da configurare. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato i migliori ventilatori smart disponibili sul mercato.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Tra i tanti prodotti che Xiaomi ha portato in Italia troviamo anche il ventilatore smart Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Come si può intuire dal nome è pensato appositamente per la smart home e può essere gestito da remoto tramite l’app di Xiaomi oppure con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Se ad esempio si sta rientrando in casa e si vuole rinfrescare un po’ l’aria, basta attivare il ventilatore smart da remoto e il gioco è fatto. Tramite l’applicazione si puo’ decidere anche la velocità esatta delle pale, in modo da avere la temperatura ideale. Il ventilatore Xiaomi può essere utilizzato in qualsiasi stanza di casa: basta collegarlo alla presa della corrente, impostare la velocità desiderata e comincia a funzionare. È realizzato con sette pale che donano un flusso d’aria piuttosto forte. Nonostante un motore abbastanza potente, il ventilatore di Xiaomi è silenzioso, ideale per la notte. L’altezza è regolabile.

Princess Ventilatore a Torre Smart

I ventilatori non hanno tutti lo stesso design con le pale posizionate in modo sferico. Ce ne sono alcuni a forma di torre, pensati per offrire una maggiore potenza, soprattutto negli uffici o nelle camere e camerette molto grandi. Ed è esattamente così il ventilatore a torre Princess 350.000 Smart Tower Fan, che, come si può intuire dal nome, può essere controllato anche da remoto tramite l’app sviluppata per lo smartphone o con Alexa.

Il ventilatore a torre smart ha ben tre diverse modalità di utilizzo, pensate per le diverse fasi della giornata. Ad esempio, per la notte si può impostare la modalità silenziosa, mentre se fa particolarmente caldo si può spingere al massimo il motore da 50W per rinfrescare velocemente la stanza. Per ogni modalità di utilizzo ci sono tre diverse velocità che possono essere impostate. Il ventilatore è in grado di oscillare fino a un massimo di 80 gradi per coprire una zona più ampia possibile. Concludiamo con lo stile: grazie al design moderno si adatta a qualsiasi tipo di abitazione.

djive Flowmate Classic 50

Per chi lavora tutto il giorno seduto davanti al PC, l’estate può diventare un vero incubo. Tra il calore che proviene dall’esterno e quello che fuoriesce dal computer, l’unica soluzione è avere un ventilatore da tavolo che rinfresca un po’ l’aria. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato troviamo anche questo Flowmate Classic 50 che è anche smart. Il ventilatore ha delle dimensioni piuttosto compatte (diametro del rotore 13 cm), ma un motore molto potente in grado di spostare un grande quantitativo d’aria. E per gli amanti dello stile, ha anche un design retrò molto ricercato. Il ventilatore smart si collega alla rete Wi-Fi casalinga e può essere controllato da remoto sia tramite l’app per lo smartphone sia tramite Alexa. Con l’applicazione è possibile impostare anche la velocità di rotazione (le opzioni sono tre). Inoltre, c’è anche un comodo telecomando a infrarossi per cambiare velocità o impostare un timer.

BLACK+DECKER BXEFT49E

Se siete alla ricerca di un ventilatore a torre top di gamma, questo BLACK+DECKER BXEFT49E è quello che fa per voi. Si tratta di un modello abbastanza grande, con un’altezza che arriva fino a 102cm. È pensato appositamente per le abitazioni e per gli uffici ed è anche facile da trasportare di stanza in stanza grazie al manico integrato. Questo ventilatore a torre digitale offre tre diverse modalità di funzionamento: normale, brezza e notte. L’ultima modalità di utilizzo è pensata appositamente per diminuire il rumore e non disturbare durante il riposo. Per ogni modalità è possibile impostare tre diverse velocità.

Il ventilatore ha una delle funzioni intelligenti che possono essere attivate tramite il telecomando presente nella confezione. Ad esempio è possibile impostare un timer fino a 12 ore per far in modo che il ventilatore si spenda automaticamente.

Aigostar Forest Mist

Aigostar Forest Mist 33JTU non è un semplice ventilatore a piantana, ma offre ben 3 funzioni differenti: rinfresca, purifica l’aria e deumidifica. Infatti, nella parte bassa del ventilatore troviamo un apparecchio in grado di purificare l’aria con ioni negativi. In questo modo, oltre a rinfrescare, permette di eliminare le particelle dannose presenti nell’aria. Per gestire il ventilatore c’è un pratico display LED, oppure si può utilizzare il telecomando a infrarossi con funzioni intelligenti. Ad esempio, è possibile impostare le diverse modalità di utilizzo, oppure il timer con diverse opzioni per l’accensione e lo spegnimento programmato. Il ventilatore ha un diametro piuttosto ampio ed è in grado di coprire una zona di 180 gradi.

