Video Anteprima di Samsung Galaxy S22, nuovo smartphone top Android

Oggi commentiamo quello che è il lancio più importante nel mondo degli smartphone per questa prima fase dell’anno, ovvero quella dei nuovi Galaxy S 22 di Samsung arrivano tre modelli S22, S22+ e S22 ultra; in realtà i primi due smartphone sono praticamente identici, fanno parte della stessa famiglia, mentre il modello ultra si discosta per molte ragioni.

Samsung Galaxy S22 128GB

Samsung Galaxy S22+ 128GB

Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB

Quali sono le differenze fondamentali tra i diversi modelli?

La dimensione del display e il tipo di fotocamera che vengono utilizzati. C’è anche una variazione nella capacità della batteria che va di pari passo con le dimensioni degli smartphone, che hanno diagonali del display da 6.1, 6.6 e 6.8 pollici. Altra cosa che cambia nel Galaxy S22 ultra è il fatto che ci sia la compatibilità con il pennino, chiamato S-Pen, che non è più come lo scorso anno un accessorio a parte, ma viene incorporato nello smartphone esattamente come succedeva per il Galaxy Note. E’ un po’ come se si fossero fusi i due mondi, quello della serie S e quella della serie Note, in uno smartphone ibrido molto potente.

Come sono fatte le fotocamere

Samsung Galaxy S22 e S22+ hanno un sensore principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 10 megapixel, mentre la versione ultra offrirà una fotocamera posteriore da 108 megapixel e una frontale addirittura da 40 megapixel. Non solo, perché in Galaxy S22 ultra ci saranno anche pixel molto più grandi, addirittura 1,23 volte rispetto a quelli di un anno fa e questo vorrà dire capacità di attirare più luce e di catturare più dettagli e quindi di fare foto migliori anche quando c’è pochissima luminosità.

Noi però non vogliamo entrare eccessivamente nelle schede tecniche e nei dettagli perché alcuni particolari, valutati in modo asettico, raccontano poco dell’esperienza che gli utenti avranno con i nuovi smartphone di Samsung. Vogliamo sottolineare che S22 e S22+ saranno un’evoluzione del modello precedente, S1, senza presentare novità che ne stravolgono la sostanza. Il Galaxy S22 Ultra, invece, fa davvero un salto in avanti importante, perché incorpora la S-Pen, ha un display a bordi curvi, una migliore fotocamera e una batteria più grande.

Un nuovo processore per usare al massimo l’intelligenza artificiale

Ciò che invece rimane condiviso in tutti i modelli della famiglia di smartphone Samsung Galaxy S22 è il nuovo processore, componente fondamentale nella gestione di un cellulare, perché ne determina il consumi, la velocità di funzionamento e anche le opzioni condizionate dalla capacità di calcolo.

A seconda dei territori in cui viene venduto Samsung Galaxy S22 presenta un processore differente, ma con prestazioni simili, con processi a 4 nanometri, ovvero una velocità di calcolo strepitosa, ma anche e soprattutto consumi più contenuti quando viene utilizzato.

L’intelligenza artificiale viene sfruttata per le finalità più disparate: quando si guardano contenuti video sul Galaxy S22, un algoritmo sarà in grado di leggere il contesto e quindi di tarare i colori e la luminosità in funzione del posto in cui ci si trova. Quando invece si scattano fotografie oppure si girano video, l’intelligenza artificiale farà un’analisi di ciò che si sta riprendendo per ottimizzare il risultato. La stessa intelligenza artificiale sarà capace di individuare delle persone all’interno di una fotografia e di cambiare lo zoom per fare in modo che stiano tutte dentro l’inquadratura: è solo uno dei tantissimi esempi che potremmo fare.

Uno dei migliori display di sempre

Il display di Samsung Galaxy S22 avrà una grandissima fluidità: potrà usare un parametro che si chiama frequenza di aggiornamento che potrà variare da 1 a 120 Hertz, in funzione di ciò che si fa con il telefono, per ottimizzare il consumo ed estendere la durata della batteria, senza compromettere la perfetta leggibilità delle informazioni che appaiono sullo schermo.

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno venduti in quattro colori, che cambiano a seconda delle famiglie di prodotti, mentre i prezzi sono in linea con i modelli precedenti: non possiamo certo parlare di prodotti low cost, ma di una proposta allineata alle altre proposte simili sul mercato.

Come già accennato, non ci sono novità straordinarie ma una semplice evoluzione di quanto abbiamo apprezzato in Galaxy S21; il modello più interessante, anche se purtroppo il più costoso, è senza dubbio il Galaxy S 22 ultra, grazie alla migliore dotazione tecnica e alla disponibilità del pennino incorporato. Nelle prossime settimane li proveremo in prima persona e vi faremo vedere come funzionano, in attesa di scoprire come verranno accolti dagli utenti in giro per il mondo.

