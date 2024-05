Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile sul mercato solo da pochi mesi ma è già tempo di guardare al futuro Samsung Galaxy S25 Ultra che arriverà sul mercato ad inizio del prossimo anno. Alcune informazioni rivelate dal leaker IceUniverse anticipano quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche del comparto fotografico del nuovo top di gamma coreano.

Lo smartphone potrebbe fare un sostanziale salto in avanti in termini di qualità fotografica, in modo da tenere il passo di rivali come Apple e i suoi iPhone Pro ma anche di Huawei che ha raccolto giudizi molto positivi con il suo cameraphone Huawei Pura 70 Ultra.

Quest’aggiornamento da parte di Samsung, inoltre, potrebbe essere necessario. Alcuni test hanno confermato, infatti, che il Galaxy S24 Ultra non fa foto migliori del Galaxy S23 Ultra e che, quindi, il salto generazionale di quest’anno non ha portato sostanziali innovazioni, almeno lato fotografico.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 4 nuove fotocamere

Le indiscrezioni sul futuro Samsung Galaxy S25 Ultra confermano la presenza di quattro fotocamere posteriori, esattamente come già avviene sul Galaxy S24 Ultra. Samsung, però, dovrebbe aggiornare tutti e quattro i sensori, a partire dal sensore principale che continuerà ad essere da 200 Megapixel ma potrebbe diventare più grande (da alcuni mesi si parla di un nuovo sensore ISOCELL da 1 pollice su cui la casa coreana sarebbe al lavoro) con l’obiettivo di offrire prestazioni migliori.

A cambiare sarà anche il sensore ultra-grandangolare: l’attuale sensore da 12 Megapixel sarà sostituito, stando ai rumor, da uno da 50 Megapixel. Aggiornamento in arrivo anche per i due teleobiettivi. Gli attuali sensori da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e 50 Megapixel, con zoom ottico 5x, saranno rimpiazzati da due nuovi sensori da 50 Megapixel (con zoom sempre da 3x e 5 x). Al momento, non è chiaro quali saranno (e se ci saranno) novità per il comparto fotografico anteriore.

Come confermato da rumor precedenti, anche i Galaxy S25 e S25+ dovrebbero registrare un aggiornamento del comparto fotografico, con l’uscita di scena del sensore ISOCELL GN3, introdotto dal Galaxy S22. Per questi due modelli, però, sarà necessario attendere le prossime settimane per avere maggiori dettagli in merito a quelle che potrebbero essere le novità in arrivo. Di certo, l’aggiornamento hardware sarà accompagnato anche da un nuovo aggiornamento software. Samsung continuerà a lavorare sul software della fotocamera per tenere il passo con la concorrenza.

Samsung Galaxy S25 Ultra: quando arriva

Il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà svelato dalla casa coreana nel corso del primo trimestre del 2025. Lo smartphone dovrebbe continuare a proporre un display AMOLED da 6,8 pollici ma avrà un nuovo SoC. Sotto la scocca, infatti, ci sarà spazio per il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Al momento, invece, non ci sono informazioni in merito all’arrivo di una versione con chip Exynos.