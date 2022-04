Questo videoproiettore Epson è in offerta: 330 pollici a meno di 500 euro

Con l’avvicinarsi della bella stagione, chi ha a disposizione uno spazio esterno inizia a sognare un buon videoproiettore per organizzare serate all’aperto con gli amici a vedere film o altri contenuti tutti insieme, sotto le stelle. Sognare, perché spesso non lo può comprare: i videoproiettori di buona qualità e di alta potenza, infatti, costano molto.

Per fortuna, però, ci sono le offerte su Amazon che tagliano di un bel po’ il prezzo di tanti dispositivi, anche di ottima marca. E tra le ottime marche, quando si parla di videoproiettori, c’è di sicuro anche Epson. Il brand giapponese ha una vasta gamma di videoproiettori per varie esigenze e per gli utilizzi più disparati, dal lavoro allo svago. Ad esempio il videoproiettore Epson EB-X06, che ha buone caratteristiche video grazie alla tecnologia a tre lampade LCD, non è molto grande né molto pesante e, quindi, può essere trasportato facilmente all’esterno nelle belle serate. La luminosità è il suo forte: ben 3.500 lumen, che gli permettono di proiettare una immagine visibile fino a 330 pollici di dimensioni.

Epson EB-X06: caratteristiche tecniche

Il videoproiettore Epson EB-X06 è un dispositivo studiato appositamente per proiettare su grandi formati: ha una luminosità di 3.500 lumen e un contrasto di 16.000:1.

Allo stesso tempo, è un prodotto semplice da usare e dedicato a chi non cerca un dispositivo ultra configurabile, ma un device che accendi e funziona subito, senza troppi parametri da configurare: basta usare la correzione trapezoidale per allineare bene l’immagine e renderla perfettamente verticale, in base alla distanza di visione scelta.

La tecnologia di proiezione è quella 3LCD, quindi con tre pannelli LCD, uno per ogni colore (rosso, verde e blu). Questa tecnologia ha due vantaggi: elimina il cosiddetto “effetto arcobaleno" ed è robusta, perché semplice. Quindi le lampade durano molto e riescono ad emettere molta più luce rispetto a quelle in altre tecnologie (tipicamente le DLP).

In più, questa soluzione tecnologica riesce anche a tenere i costi abbastanza bassi, anche quelli di gestione (consumo elettrico e durata delle lampade) cosa che l’utente base non può che apprezzare.

Epson EB-X06: quanto costa

Il prezzo di listino del videoproiettore Epson EB-X06 è di 609 euro, ed è un prezzo nella media per i dispositivi in tecnologia 3LCD con questa luminosità e questo contrasto.

Adesso, però, è in sconto su Amazon e costa parecchio di meno: 479 euro (-130 euro, -21%). Un ottimo prezzo per chi vuole comprare il suo primo videoproiettore, vuole coprire grandi dimensioni ma non vuole né spendere tanto né complicarsi la vita.