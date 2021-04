Acquistare un televisore da 50 pollici permette di scegliere tra tantissimi modelli disponibili sul mercato, con la possibilità di comprare un televisore LED più economico oppure un TV QLED di nuova generazione. Ovviamente, è importante valutare con attenzione le caratteristiche tecniche e le funzionalità smart dell’apparecchio, tenendo conto anche del consumo energetico e della connettività per individuare il prodotto giusto. Ecco tutti i consigli più utili per orientarsi nell’acquisto del miglior TV da 50 pollici, con una selezione dei modelli più interessanti per ogni fascia di prezzo.

Come scegliere un televisore da 50 pollici

Per scoprire qual è il miglior televisore da 50 pollici bisogna innanzitutto valutare la qualità di visione, ad ogni modo la maggior parte dei modelli in commercio assicurano il supporto per l’alta definizione, con la possibilità di assistere a contenuti video con risoluzione 4K Ultra HD. Chi non vuole spendere troppo può comunque optare per uno standard Full HD, oppure preferire un televisore più compatto e meno caro, ad esempio comprando un TV da 43 pollici in grado di fornire un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Per ottenere immagini nitide e dettagliate è importante la presenza dell’HDR, il sistema High Range Dynamic con il quale la risoluzione viene ottimizzata grazie a una gestione perfetta della luminosità. Allo stesso modo è fondamentale il supporto per il formato HDR10+, mentre alcuni dispositivi dispongono anche della compatibilità con Dolby Vision. Per quanto riguarda le performance audio è essenziale la predisposizione per gli standard principali, soprattutto il Dolby Atmos per usufruire di un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il prezzo è legato alla qualità del televisore, quindi per risparmiare è possibile scegliere un TV LED, una tecnologia affidabile capace di fornire un consumo di energia contenuto e una luminosità apprezzabile. I modelli più costosi sono senza dubbio gli OLED, i cui punti di forza sono la resa cromatica elevata e l’ampio angolo di visione, tuttavia al momento non sono disponibili TV OLED 50 pollici, in quanto per questa tecnologia bisogna comprare almeno un televisore da 55 pollici. Altrimenti è possibile optare per un televisore QLED da 50 pollici, le cui prestazioni sono apprezzate per il basso burn-in, la qualità dei livelli di nero e le performance cromatiche davvero eccellenti.

Nell’acquisto del TV da 50 pollici migliore è fondamentale verificare le funzionalità smart, tra cui l’integrazione di Alexa oppure il supporto per Google Assistant, con alcuni device che propongono telecomandi smart per la gestione del televisore con i comandi vocali. Infine, non resta che controllare la presenza del ricevitore per il digitale terrestre e il satellitare, l’interfaccia della piattaforma digitale per la gestione delle app e la qualità del design, senza dimenticare la connettività valutando porte e moduli wireless a seconda dei dispositivi che si vogliono collegare.

Migliori TV economiche da 50 pollici sotto 500 euro

Anche senza spendere troppo è comunque possibile comprare TV economiche da 50 pollici, infatti nella fascia di prezzo tra 400 e 500 euro si possono trovare alcuni modelli davvero validi, anche con supporto per la risoluzione Ultra HD 4K.

Sharp Aquos BL3F2AB

Un prodotto con un prezzo veramente interessante è lo Sharp Aquos BL3F2AB, un televisore LED 50 pollici 4K con sistema operativo Android 9.0. Con questo apparecchio si possono vedere contenuti video in 4K UHD, con l’ottimizzazione della luminosità grazie all’HDR, per garantire una riproduzione adeguata di film, serie TV ed eventi sportivi da app come Netflix, Amazon Prime Video, Chili, DAZN e YouTube. La connettività prevede il modulo Wi-Fi e il Bluetooth per il collegamento wireless, ad ogni modo c’è anche una porta per connettere il TV con il cavo Ethernet, con sistema audio Harman Kardon per un suono potente e avvolgente.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD con HDR

Sistema Audio Harman Kardon

Smart TV Android

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Predisposizione attacco VESA 200×200

LG 71006LB

Un televisore con un ottimo rapporto qualità-prezzo è lo smart TV da 49 pollici LG 71006LB, un modello con qualità di visione 4K Ultra HD e HDR. Questo TV LED propone Alexa integrata per la gestione smart con i comandi vocali, un processore quad core ottimizzato per l’alta definizione, con le app Apple TV e Disney+ incluse nella piattaforma del sistema operativo webOS 5.0. Con l’hub AI ThinQ è anche possibile controllare tutti i dispositivi connessi della smart home, mentre l’Ultra Surround assicura un suono immersivo e coinvolgente.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+ e HLG Pro

Processore Quad Core

Smart TV webOS 5.0

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Samsung TU8502

Tra i modelli di TV da 50 pollici più economici, sotto i 500 euro, è possibile acquistare il Samsung TU8502, una nuova proposta della casa coreana con Alexa integrata per agevolare la gestione delle funzionalità smart usando direttamente la voce. Il dispositivo è il miglior smart TV da 50 pollici per qualità-prezzo, infatti mette a disposizione il Dynamic Crystal Display 4K con risoluzione Ultra HD, il Dolby Audio con due altoparlanti da 10 W, il modulo Wi-Fi per il collegamento wireless e l’ingresso per la connessione fisica con il cavo Ethernet, con due porte HDMI e un’entrata USB oltre al ricevitore per il digitale terrestre.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD con HDR

Dynamic Crystal Display 4K

Alexa integrata

Retroilluminazione Dual LED

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Migliori TV 4K da 50 pollici sopra 500 euro

Per acquistare il miglior smart TV da 50 pollici bisogna spendere un po’, infatti i modelli più evoluti e in grado di fornire prestazioni elevate presentano un prezzo superiore ai 500 euro. Ecco le proposte da valutare per scegliere un televisore da 50 pollici di alta qualità.

Samsung TU8500

Il Samsung TU8500 viene spesso indicato come il miglior smart TV da 50 pollici sul mercato, infatti mette a disposizione alte prestazioni a un prezzo piuttosto competitivo. Naturalmente non manca il supporto per la risoluzione 4K Ultra HD, grazie al Dynamic Crystal Display abbinato al processore Crystal 4K con HDR, per assicurare immagini sempre realistiche e performance cromatiche ai massimi livelli. La retroilluminazione Dual LED consente una regolazione impeccabile delle tonalità di colore, inoltre il design a bordi sottili fornisce uno stile veramente moderno e minimalista.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

Retroilluminazione Dual LED

Processore Crystal 4K

Compatibilità con Alexa

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight 7805/12

In questa fascia di prezzo il miglior televisore da 50 pollici 4K smart è il Philips Ambilight 7805/12, un TV LED con risoluzione Ultra HD, HDR e supporto per i formati HDR10+ e Dolby Vision. Uno dei vantaggi di questo smart TV di ultima generazione è la presenza di Alexa integrata con tecnologia built-in, per una navigazione più semplice e ottimale, con il nuovo sistema operativo Saphi e l’efficiente processore P5 Perfect Picture. Questo modello garantisce una qualità di visione davvero elevata, con una resa cromatica eccezionale e un suono dettagliato grazie allo standard Dolby Atmos.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+ e Dolby Vision

Processore P5 Perfect Picture

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

TCL 50C715

Con il modello TCL 50C715 è possibile acquistare un televisore QLED 4K da 50 pollici, uno smart TV con risoluzione Ultra HD, un design essenziale e moderno, modulo Wi-Fi per la connessione wireless e sistema operativo Android TV. C’è il ricevitore del digitale terrestre e il sintonizzatore del satellitare, con una porta HDMI e due ingressi USB per il collegamento dei device esterni, mentre per aumentare le prestazioni basta usare l’ingresso LAN per utilizzare il cavo Ethernet. Questo TV QLED pesa all’incirca 10 Kg, propone un tempo di risposta di 10 ms e viene proposto in colore titanio.

Caratteristiche principali

TV QLED 4K UHD

Smart TV Android

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Retroilluminazione a LED

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight 8505/12

Un vero top di gamma tra i televisori da 50 pollici è il Philips Ambilight 8505/12, proposto in questo bundle esclusivo insieme alla soundbar con subwoofer compatibile con gli assistenti virtuali. Questo TV 4K, infatti, supporta Alexa e Google Assistant, inoltre è dotato dell’efficiente processore P5 Perfect Picture, per offrire una qualità di risoluzione Ultra HD con HDR e integrazione per i formati HDR10+ e Dolby Vision. Non manca anche l’abbinamento con Dolby Atmos, per beneficiare di un audio 3D nitido e dettagliato, con altoparlanti Philips da 240 W di potenza, tecnologia LED per il pannello, connettività Bluetooth, Wi-Fi e porte HDMI ed eARC.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HDR10+ e Dolby Vision

Soundbar con subwoofer

Dolby Atmos e Audio 3D Surround

Processore P5 Perfect Picture

Compatibilità con Alexa

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB