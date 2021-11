I migliori impianti Home Theatre Wireless

Gli Home Theatre Wireless, conosciuti anche come Home Cinema, sono dispositivi essenziali per migliorare la qualità audio del televisore, con i quali usufruire di un’esperienza cinematografica coinvolgente e immersiva. Si tratta di apparecchi indispensabili per ottimizzare le prestazioni sonore di film, serie TV, documentari, concerti musicali ed eventi sportivi, senza l’ingombro del filo per ridurre lo spazio occupato nella postazione TV. Scopriamo quali sono i migliori Home Theatre Wireless sul mercato e come scegliere il prodotto giusto.

Home Theatre: cos’è esattamente?

Un impianto Home Theatre è un sistema integrato per la riproduzione dell’audio in un ambiente domestico, per avere a disposizione una qualità sonora eccellente e un’esperienza acustica personalizzata. Possono essere composti da vari componenti a seconda delle proprie esigenze, in cui la parte video è affidata a uno smart TV oppure a un proiettore. La parte sonora invece è formata da diversi componenti collegati tra loro, tra cui una sorgente principale, un amplificatore audio, una serie di diffusori e almeno un subwoofer.

Quale Home Theatre senza fili scegliere

Prima di acquistare un Home Theatre Bluetooth o Wireless è necessario considerare alcuni aspetti. Innanzitutto questi impianti sono composti da vari speaker e un ricevitore, quindi è necessario valutare la qualità del dispositivo di gestione dell’audio e il tipo di altoparlanti integrati. Un riferimento utile è la sigla del sistema Home Theatre senza fili, infatti un prodotto indicato come 5.1 significa che dispone di 5 casse per TV e 1 subwoofer.

Inoltre è importante controllare il supporto di standard come DTS e Dolby Surround, il tipo di connettività Bluetooth, Wireless con ricevitore e NFC, oltre alle porte presenti per eventuali collegamenti con filo tramite porte USB e HDMI. Allo stesso modo bisogna tenere conto del numero di altoparlanti e delle dimensioni di ogni singolo componente, da scegliere in base allo spazio disponibile in casa. Da non tralasciare è la compatibilità con la sorgente, ovvero con il proprio televisore o videoproiettore.

I migliori Home Theatre wireless da comprare

In commercio si possono trovare numerose soluzioni per chi vuole acquistare un sistema Home Cinema, con prodotti entry level più economici e semplici, fino ai top di gamma per i veri audiofili e chi desidera vivere un’esperienza cinematografica di altissima qualità. Ecco quali sono gli Home Theatre Wireless migliori da comprare per ogni fascia di prezzo.

Auna Z-Plus 5.1

Home Theater wireless più economico

Auna Z-Plus 5.1

Il sistema Home Theater senza fili più economico è l’Auna Z-Plus 5.1, un impianto semplice ma funzionale per ottimizzare la qualità audio del proprio smart TV. La dotazione è composta da 1 subwoofer e 5 altoparlanti, mentre nella confezione è possibile trovare anche un pratico telecomando, un adattatore da RCA a cavo jack audio e 3 cavi RCA. Questo impianto propone una potenza di 70 W, con la connettività Bluetooth per il collegamento wireless di smartphone, tablet e notebook, tuttavia dispone anche di ingressi USB e porta per scheda SD.

Perché comprarlo? È un impianto Home Theater economico per chi non vuole spendere molto.

Caratteristiche principali

1 subwoofer da 20 W

5 altoparlanti da 10 W ciascuno

3 cavi RCA, adattatore RCA/jack audio

Risposta in frequenza 40 Hz – 20 kHz

1 x USB, 1 x SD, 1 x RCA

Connettività Bluetooth

Surround 5.1

Potenza massima 70 W

Samsung SWA-8500S

Il migliore Home Theater Bluetooth entry level

Samsung SWA-8500S

Un ottimo prodotto entry level è il Samsung SWA-8500S, un kit di altoparlanti surround wireless con una configurazione 2.0 senza subwoofer. Si tratta di un impianto adatto per migliorare le prestazioni sonore del proprio smart TV Samsung, dotato della connettività Bluetooth e compatibile con le principali soundbar del brand coreano. Questa dotazione è indicata per chi non vuole spendere troppo, infatti il prezzo è piuttosto accessibile, con dimensioni compatte e un risultato audio straordinario abbinando il sistema con la soundbar Samsung Q70R.

Perché comprarlo? Set di casse esterne per ottimizzare la qualità audio delle soundbar Samsung.

Caratteristiche principali

Altoparlanti surround

Connettività wireless

Design total black

0 canali

Compatibile con soundbar Samsung

Sharp XL-B510

Il migliore Home Theater per qualità-prezzo

Sharp XL-B510

Un ottimo Home Theater Wireless è lo Sharp XL-B510, un impianto da 40 W dotato della connettività Bluetooth, con ingressi USB e AUX per il collegamento del cavo audio jack. Sharp propone la tecnologia USB Playback, attraverso la quale è possibile ascoltare la musica in streaming con una connessione senza fili in modalità Bluetooth. Il sistema dispone anche di un lettore CD MP3 e della radio FM, un display LCD frontale retroilluminato e un equalizzatore con 6 diverse impostazioni. Si può collegare a televisori e smart speaker Amazon Echo attraverso l’Aux In.

Perché comprarlo? Ottimo Home Theater all-in-one con funzione Bluetooth, CD MP3 e radio FM.

Caratteristiche principali

Audio stereo 2.0

Connettività Bluetooth

Sintonizzatore radio FM

Lettore CD MP3

Ingresso USB

Potenza massima 40 W

Equalizzatore a 6 impostazioni

LG LHB625M

Il migliore Home Theater per qualità audio

LG LHB625M

Uno dei migliori Home Theater Wireless è il modello LG LHB625M, un impianto completo per un’esperienza audio cinematografica. La dotazione include un lettore Blu-Ray, 1 subwoofer e 5 altoparlanti stereo surround, con una configurazione 5.1 canali. Dispone della connettività Bluetooth e della tecnologia DLNA, per collegare senza fili una serie di dispositivi come smartphone e tablet compatibili. Si tratta di un sistema audio davvero potente con 1000 W complessivi, una porta USB, due ingressi Mic, un’entrata digitale ottica e un HDMI.

Perché comprarlo? Home Theater potente adatto ad ambienti di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali

1 canali

5 altoparlanti da 167 W

1 subwoofer passive da 167 W

Potenza massima 1000 W

1 x USB, 1 x ottico, 1 x HDMI, 2 x Mic

Connettività Bluetooth e DLNA

JBL Bar 9.1

Il miglior Home Theater in assoluto

JBL Bar 9.1

L’Home Theater wireless migliore è il JBL 9.1, un impianto True Wireless Surround con soundbar Bluetooth, subwoofer, altoparlanti Bluetooth, una soluzione perfetta per migliorare la qualità audio di TV e PC. È compatibile con lo standard Dolby Atmos, supporta i contenuti audiovisivi con risoluzione 4K Ultra HD, ha una potenza di 820 W e un ingresso HDMI. Propone prestazioni sonore di altissimo livello con audio 3D, bassi potenti e avvolgenti, il modulo Wi-Fi integrato e il supporto per AirPlay 2 e Chromecast.

Perché comprarlo? Home Theater di alta qualità e potente con suono 3D surround.

Caratteristiche principali

1 canali

2 altoparlanti wireless

1 subwoofer wireless

1 soundbar Bluetooth True Wireless

Potenza massima 820 W

Modulo Wi-Fi integrato

Suono 3D Surround