Fonte foto: Vivo

Il settore dei tablet Android non sta registrando risultati particolarmente confortanti per i produttori ma le novità in arrivo non mancano di certo: l’ultima conferma è rappresentata dal debutto del tablet Vivo Pad Air. Il nuovo dispositivo è stato ufficializzato, sul social cinese Weibo, direttamente dal vicepresidente dell’azienda, Jia Jingdong, che ha anche anticipato tutte le principali caratteristiche del dispositivo. Tranne una, quella forse più importante per dare un giudizio a questo prodotto.

Vivo Pad Air: caratteristiche tecniche

Il nuovo Vivo Pad Air arriverà sul mercato con un ampio display da 11,5 pollici. La tecnologia del display non è nota ma tutte le altre specifiche sono state confermate. Il tablet include un display con rapporto tra le dimensioni di 3:2, risoluzione di 2.880×1.800 pixel e refresh rate adattivo con un valore massimo di 144 Hz.

Il nuovo tablet di Vivo ha il SoC Qualcomm Snapdragon 870. Non si tratta di un chip di ultima generazione, essendo stato presentato a inizio 2021 per gli smartphone di fascia medio-alta. Per la fascia media di oggi, però, il chip di Qualcomm è comunque in grado di garantire prestazioni di ottimo livello.

Tra le specifiche ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (ma potrebbero esserci altre combinazioni di RAM e storage in arrivo) oltre a una batteria da 8.500 mAh con ricarica rapida da 44 W. Autonomia, multi-tasking e spazio di archiviazione non dovrebbero essere un problema per il tablet.

Vivo Pad Air completa la sua scheda tecnica con un sistema audio a 4 speaker, il supporto al pennino Vivo Pencil 2 e un comparto fotografico composto da una fotocamera anteriore e una fotocamera posteriore (ma i dettagli, in questo caso, non sono ancora stati ufficializzati).

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente OriginOS 3, la personalizzazione applicata da Vivo ai suoi dispositivi in Cina. Il tablet arriverà nei negozi in tre colorazioni: blu, argento e rosa.

Vivo Pad Air: prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo Pad Air è stato presentato dall’azienda con un un lungo post sul social cinese Weibo. Si tratta di una scelta insolita, probabilmente legata al ruolo secondario del progetto per le strategie aziendali. Per il momento, d’altronde, Vivo non ha fornito informazioni in merito ai prezzi e alla disponibilità del nuovo tablet.

Il debutto nei negozi dovrebbe essere molto vicino mentre i prezzi saranno inferiori rispetto al più grande Vivo Pad 2, presentato lo scorso aprile e commercializzato in Cina con prezzi da poco meno di 400 euro (al cambio attuale). Il nuovo Pad Air, quindi, dovrebbe appartenere ad una fascia di prezzo più bassa, probabilmente circa 300 euro.

L’arrivo in Italia del nuovo Vivo Pad Air è da escludere, salvo importazione parallela da parte di qualche venditore su Amazon o improvvisi cambi di strategia dell’azienda. Dal prossimo mese di settembre, infatti, Vivo terminerà le sue attività in Italia dove attualmente opera tramite un intermediario. Questa scelta è legata allo scarso successo commerciale degli smartphone Vivo.

Non è però da escludere una seconda opzione, cioè quella di un arrivo di Vivo Pad Air sui mercati europei con un altro nome e un altro brand: Oppo, Realme o OnePlus.