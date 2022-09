Vivo V23 5G: con questo sconto è il telefono medio da comprare subito

Il mercato smartphone 2022 non brilla per originalità, lo dobbiamo ammettere: un po’ tutti i dispositivi si assomigliano (persino troppo) e, a fronte di prezzi purtroppo in crescita, è sempre più difficile trovare un device che valga la pena comprare. Ci sono alcuni telefoni, però, che nonostante tutto riescono a distinguersi per alcune particolarità tecniche.

Ad esempio il Vivo V23 5G, un telefono arrivato in Italia pochi mesi fa, basato su un processore medio di buona qualità, il MediaTek Dimensity 920 accompagnato da tanta memoria e da una doppia fotocamera per i selfie. Dettagli tecnici che incidono sul prezzo, ma che grazie all’offerta in corso su Amazon non influiscono sul giudizio finale: a questo prezzo Vivo V23 5G è un modello da comprare, se si cerca uno smartphone di fascia media.

Vivo V23 5G – Processore MediaTek Dimensity 920 – Versione 12/256 GB

Vivo V23 5G: caratteristiche tecniche

Vivo V23 5G è basato sul chip MediaTek Dimensity 920 a 6 nm, un SoC di fascia media abbinato, in questo caso, a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Si tratta di un quantitativo di memoria notevole, per un telefono in questa fascia di prezzo.

Il display è di tipo AMOLED, da 6,44 pollici, con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e scanner in-display per le impronte digitali. Lo schermo nella parte alta ospita un inusuale notch a trapezio con doppia fotocamera: il sensore principale da 50 MP che consente di girare anche video 4K e il sensore secondario ultra grandangolare da 8 MP.

Questo gruppo di due fotocamere ingloba 4 luci LED che possono essere regolate in tonalità luce calda o luce fredda. Lo smartphone Vivo V23 diventa così un mini set da Vlog da poter portare sempre con sè, nonché un ottimo cameraphone per i selfie. Il gruppo di fotocamere posteriori, invece, ha un sensore principale da 64 MP, un sensore secondario da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica abbastanza veloce, da 44 W, ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti contactless, una tecnologia sempre più utile.

Vivo V23 5G: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dello smartphone Vivo V23 5G è pari a 584 euro, che non sono pochi ma neanche troppi se consideriamo i 12 GB di RAM e le finezze tecniche come la dopia selfie camera. Per fortuna, però, è ora possibile pagarlo molto meno grazie ad una ottima offerta.

Lo smartphone Vivo V23 5G è venduto da Vivo con spedizione Amazon nei colori cangianti Stardust Back (con sfumature dal grigio grafite al nero) e Sunshine Gold (con sfumature dal rosa all’oro), al prezzo scontato di 457 euro (-127 euro, -22%).

