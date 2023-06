Vivo V29 Lite ufficiale: caratteristiche e prezzo

Vivo prova a ritagliarsi uno spazio maggiore nella fascia medio-bassa del mercato europeo annunciando il lancio del nuovo Vivo V29 Lite. Si tratta di un mid-range, già visto sui mercati asiatici con il nome di Vivo Y78, pronto a debuttare in Europa nel corso della seconda metà del mese di giugno con specifiche tecniche complete e un design che lo renderà facilmente riconoscibile.

Vivo V29 Lite: specifiche tecniche

Il nuovo Vivo V29 Lite ha una scheda tecnica completa che ruota intorno al SoC Qualcomm Snapdragon 695, chip già molto rodato e in grado di assicurare il supporto alle reti 5G. Al momento, è stata annunciata una sola configurazione hardware dello smartphone di Vivo che affiancherà al SoC di Qualcomm ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Il display sarà uno dei punti di forza del progetto. Il nuovo smartphone, infatti, arriva sul mercato con un ampio pannello AMOLED da 6,78 pollici con bordi curvi, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato da FuntouchOS, la UI proprietaria del brand.

A completare la scheda tecnica del nuovo Vivo V29 Lite ci sarà spazio per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel con OIS. Gli altri due sensori sono entrambi da 2 Megapixel: uno è dedicato alle macro, per gli scatti con soggetti molto ravvicinati, mentre il secondo è per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

La scocca è realizzata interamente in policarbonato con uno spessore di 7,9 mm e con un peso complessivo di appena 177 grammi. Lo smartphone è Dual SIM e può contare sulla certificazione IP54 che garantisce una protezione contro polvere e gocce d’acqua.

Lo smartphone di Vivo è molto simile, sia nel design del modulo delle fotocamere che in alcune specifiche (SoC e dimensione del display), all’OnePlus Nord CE 3 Lite, attuale entry level della gamma OnePlus (entrambe le aziende sono parte del gruppo BBK Electronics). Rispetto allo smartphone di OnePlus, però, Vivo propone un pannello AMOLED invece che LCD.

Vivo V29 Lite: prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo V29 Lite è stato appena annunciato ed è quasi pronto al debutto. Le vendite in Europa partiranno dalla Repubblica Ceca il prossimo 15 di giugno. Successivamente, però, lo smartphone dovrebbe arrivare anche in altri mercati europei e potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Italia. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, sempre con riferimento al mercato ceco, lo smartphone arriverà nei negozi con un listino di 8,499 corone che, al cambio in euro, dovrebbero diventare 359 euro.