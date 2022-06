Vivo X80 Pro Plus arriva a ottobre: come sarà

I primi leak sul nuovo telefono top di gamma Vivo X80 Pro Plus sono comparsi lo scorso marzo per voce del noto leaker "Sam" @Shadow_Leak che ebbe modo di condividere una scheda tecnica abbastanza completa annunciando come data di uscita lo scorso aprile. Ma dopo quell’indiscrezione, il Vivo X80 Pro+ sembrò essere sparito dai radar (tanto che si pensava a un suo lancio nel 2023). Oggi, ritorniamo a ricevere notizie da MySmartPrice, si Web molto quotato in Cina, con l’annuncio dell’arrivo sul mercato cinese da ottobre.

Sembra chiaro che la data di uscita autunnale abbia a che fare con la reperibilità dei componenti elettronici e soprattutto di un SoC top di gamma che possa assicurare il lancio sul mercato globale. La necessità di disporre del migliore processore per il Vivo X80 Pro Plus non è meramente legata a esigenze di mercato ma alla sua scheda tecnica e alla vocazione da camera phone, dotato sul retro di 4 fotocamere particolarmente potenti, incluso il sensore Samsung GN1 da 50 MP (con apertura f/1.3 e OIS) che consente di scattare foto di ottima qualità. A confermare l’ambizione fotografica del Vivo X80 Pro Plus sarebbe anche la presenza di un sensore anteriore da 44 MP del processore V1, il primo ISP (Image Signal Processor) di Vivo.

Vivo X80 Pro Plus: come sarà

Sebbene sia noto il nome del modello, scarseggiano i dettagli tecnici sul Vivo X80 Pro Plus che dovrebbe arrivare a ottobre. Sappiamo però che il processore a bordo sarà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ossia seconda versione del SoC top di gamma che arriva direttamente dalle fonderie TSMC ed è in produzione da giugno. Potrebbero esserci più tagli di memorie: 6/8/12 GB RAM e 128/256/512 GB di memoria di archiviazione.

Il display sarebbe molto ampio e molto "premium": 6,8 pollici, AMOLED, con risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Si ipotizza che il telefono arriverà con una configurazione quad-camera, simile a quella che si può trovare su Vivo X80 Pro e Vivo X80: sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzatore ottico) un sensore ultra-grandangolare da 48 MP, uno da 12 MP con zoom ottico e una cam periscopica da 12 MP con zoom ibrido fino a 60x.

Per quanto riguarda la selfie-cam posta frontalmente, il telefono dovrebbe ospitare una potente fotocamera da 44 MP. Infine, il telefono dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 120 W e la ricarica wireless anche se non è nota la capienza della batteria.

Vivo X80 Pro Plus: disponibilità e prezzo

Il lancio del Vivo X80 Pro Plus è previsto per il prossimo ottobre: s ipartirà dalla Cina per poi proseguire in altri mercati, ma trattandosi di un telefono di altissima gamma è difficile che arrivi su tutti i mercati, quindi non è detto che lo vedremo in Italia.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, non possiamo aspettarci nulla di particolarmente economico: Vivo X80 Pro, cioè la versione non "plus" (in foto) è in vendita in Europa a 1.300 euro.