Vivo X90 Pro: caratteristiche ufficiali e prezzi

Vivo ha presentato la sua attesissima nuova gamma X90, composta da tre modelli: Vivo X90, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Sono tre top di gamma a tutti gli effetti, i primi due con chip MediaTek e il terzo con chip Qualcomm, schermi eccellenti e comparti fotografici di alto e altissimo livello. Ecco le caratteristiche tecniche di ogni modello.

Vivo X90 Pro+: caratteristiche tecniche

Vivo X90 Pro+ è il modello premium, il flagship di livello e prezzo più alti tra i tre, ed è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di storage.

Il display è un AMOLED da 6,78 pollici, di tipo LTPO4, con risoluzione di 1.440×3.200 pixel, densità di 517 ppi e luminosità di picco di 1.800 nit. Il sistema è compatibile con Dolby Vision e HDR10+.

Il comparto fotografico è eccellente: sensore principale Sony IMX989 da un pollice e 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore sempre da 50 MP ma un Sony IMX758 sempre con OIS, un sensore da 64 MP Omnivision con OIS e un sensore da 48 MP Sony IMX598 ultra grandangolare. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica rapida da 80W e ricarica wireless da 50W. Infine, con la certificazione IP68, la più completa, il dispositivo è protetto da polvere e acqua.

Vivo X90 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Vivo X90 Pro è il MediaTek Dimensity 9200 abbinato a 8/12 GB di RAM e a 256/512 GB di archiviazione. Il display misura 6,78 pollici, è un OLED con risoluzione 2.800×1.260 pixel, densità di 452 ppi e refresh a 120 Hz.

Le fotocamere posteriori sono tre: principale da 50 MP, f/1.8 con stabilizzatore OIS, zoom ottico 2x da 50 MP f/1.6 con OIS e grandangolo da 12 MP f/2.0. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

La batteria ha una capacità di 4.870 mAh e ricarica ultra rapida da 120W con ricarica wireless da 50W. Anche su questo modello troviamo la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Vivo X90: caratteristiche tecniche

Vivo X90 ha il processore MediaTek Dimensity 9200 abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di archiviazione e lo stesso display del modello Pro.

Le fotocamere sul retro del telefono sono sempre tre, ma leggermente diverse: sensore principale da 50 MP, f/1.75 con stabilizzatore OIS, zoom ottico da 12 MP f/2.0 con OIS e grandangolo da 12 MP f/2.0. Sempre da 32 MP quella anteriore, che non cambia su questo modello.

La batteria ha una capacità di 4.810 mAh e ricarica rapida da 120W. La certificazione è di tipo IP64, quindi Vivo X90 è meno resistente dei modelli Pro e Pro+ all’acqua.

Gamma Vivo X90: disponibilità e prezzi

Vivo X90 e Vivo x90 Pro sono già in prevendita in Cina, mentre Vivo X90 Pro+ lo sarà a partire dal 28 novembre; X90 sarà in vendita il 30 novembre e X90 Pro e X90 Pro+ saranno in vendita il 6 dicembre. Durante la presentazione non è stato fatto accenno alla distribuzione su altri mercati, ma è praticamente certo che tutti e tre i modelli li vedremo anche in Europa. Questi i prezzi cinesi: