Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Presentato ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Vivo X90s, uno dei primi smartphone in commercio a utilizzare il nuovo chip Mediatek Dimensity 9200+

Vivo ha presentato ufficialmente per il mercato cinese il suo nuovo smartphone il Vivo X90s. Un dispositivo che va a completare la serie X90 riprendendone le linee e il design e che, grazie a un parzialmente rinnovato comparto tecnico, punta dritto alla fascia alta del mercato.

Tra le specifiche tecniche, già ampiamente anticipate nei giorni scorsi da alcuni leaker, spicca sicuramente il processore MediaTek Dimensity 9200+, versione overclockata del MediaTek Dimensity 9200, già installato sull’X90 base, che promette performance leggermente migliori. Questo è uno dei primi smartphone in commercio a utilizzare questo chip e, stando ai dati registrati su AnTuTu, il miglioramento rispetto al passato è piuttosto importante.

Vivo X90s: scheda tecnica

Il nuovo Vivo X90s ha un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (2.800×1.260 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore MediaTek Dimensity 9200+ ha a disposizione 8/12 GB di RAM e 256/215 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico, come già ampiamente anticipato dall’azienda cinese, è di alto livello e identico a quello visto sul Vivo X90 con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo 2x sempre da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP. Inoltre lo smartphone ha ricevuto anche “la benedizione” di Alex Webb, il noto fotografo americano, che l’ha utilizzato per realizzare degli scatti in giro per New York.

Al fianco delle fotocamere, Vivo ha optato per il chip V2, già visto sugli altri dispositivi della serie e sviluppato accelerare l’elaborazione delle informazioni provenienti dalle fotocamere. Grazie ad esso, quindi, il Vivo X90s farà foto ad altissima qualità.

Grazie al chip MediaTek di ultima generazione, tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente, ovviamente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per la lettura delle schede elettroniche.

La batteria sarà da 4.810 mAh con ricarica rapida cablata a 120W. Il sistema operativo, infine, è Android 13 con interfaccia proprietaria OriginOS 3.0.

Vivo X90s: prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo X90s è già disponibile per il mercato cinese in quattro colorazioni: nero, rosso, verde e bianco. Il prezzo suggerito al pubblico è di:

Vivo X90s – 8/256 GB: 3.999 yuan (508 euro)

Vivo X90s – 12/256 GB: 4.299 yuan (546 euro)

Vivo X90s – 12/512 GB: 4.699 yuan (597 euro)

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali per l’eventuale arrivo del Vivo X90s per il mercato globale ma in Italia, ad esempio, è disponibile esclusivamente l’X90 Pro e in una sola versione con 12/256 GB. Dati i precedenti, quindi, difficilmente i consumatori europei potranno acquistare questo telefono da questa parte del mondo.