Vivo Y36 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo ha presentato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo smartphone entry level Vivo Y36. Un dispositivo che arriva in commercio in due varianti identiche tra di loro ad eccezione del processore scelto e delle connessioni a disposizione: il modello con connettività 4G ha chip un Qualcomm Snapdragon 680 mentre per la versione 5G troviamo un MediaTek Dimensity 6020 (che non è un chip nuovo, ma il nuovo nome del vecchio Dimensity 700).

Per il resto si tratta di due smartphone speculari tra loro, che puntano alla fascia bassa del mercato offrendo specifiche tecniche pensate per mantenere bassi i consumi e, chiaramente, i prezzi finali per l’acquirente.

Vivo Y36: scheda tecnica

Il display su entrambe le versioni di Vivo Y36 è un IPS LCD da 6,64 pollici, risoluzione FullHD+ (2.388×1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Per la versione 4G, il processore scelto dall’azienda è un Qualcomm Snapdragon 680 mentre per il modello 5G la scelta è ricaduta su un MediaTek Dimensity 6020.

In entrambi i casi lo smartphone ha 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB utilizzando una microSD, e con la funzione Extended RAM, che permette di aggiungere fino a 8 GB di RAM in più sfruttando, ovviamente, la memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.45).

Le connessioni disponibili, 5G a parte, sono le stesse su entrambi i modelli: WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, il chip per l’NFC e i classici sistemi satellitari per la geolocalizzazione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 44W. Il sistema operativo, infine, è Android 13 con interfaccia proprietaria Funtouch OS 13.

Vivo Y36: prezzo e disponibilità

Al momento entrambe le versioni del nuovo Vivo Y36 sono esclusiva del mercato indiano con i preordini già aperti sul sito ufficiale dell’azienda. La versione 4G dell’Y36 è disponibile nelle due colorazioni Glitter Aqua e Meteor Black al prezzo consigliato di circa 211 euro al cambio attuale.

La versione con il processore MediaTek Dimensity 6020, compatibile quindi con le reti 5G, arriva sul mercato nelle colorazioni Crystal Green e Mystic Black, ma ancora non è disponibile il prezzo ufficiale.

Molto probabilmente almeno una delle due versioni arriverà anche in Italia, dove è attualmente in vendita il modello precedente Vivo Y35 4G al prezzo di listino di 349 euro in versione 8/256, ma con un prezzo su strada spesso intorno ai 200 euro.