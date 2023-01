Vivo Y72 5G, ecco l'offerta su Amazon che convince tutti

Il mercato degli smartphone negli ultimi mesi non sta brillando per originalità: i dispositivi della fascia media si assomigliano un po’ tutti con i prezzi che continuano a lievitare. Ma in mezzo a tante proposte, un occhio attento riesce a distinguere gli smartphone economici migliori, come il Vivo Y72 5G che ha un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, poi, Vivo Y72 5G costa veramente poco e diventa ancor più conveniente.

Vivo Y72 5G – MediaTek Dimensity 700 -Versione 8/128 GB

Vivo Y72 5G: caratteristiche tecniche

Vivo Y72 5G è un telefono dal design accattivante la cui scheda tecnica è basata sul processore MediaTek Dimensity 700, un buon chip di gamma media, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile con scheda microSD.

Il display, di tipo LCD e con risoluzione FHD+, misura 6,58 pollici e ha il lettore per le impronte digitali posto lateralmente.

Sul retro dello smartphone sono stati collocati 3 sensori fotografici, il principale da 64 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore posta nel notch a V è da 16 MP.

Le connessioni includono, oltre al 5G, anche il Bluetooth 5.1, l’NFC per i pagamenti contactless e per la lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE, e il jack da 3,5 mm per le cuffie con filo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, quindi tanta autonomia, e la ricarica è da 18W.

Vivo Y72 5G: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dello smartphone Vivo Y72 5G è di 279 euro e ora possibile pagare questo modello molto meno grazie ad un’ottima offerta Amazon.

Venduto da Vivo e spedito da Amazon, quindi con tutte le garanzie del produttore e con spedizione veloce, Vivo Y72 5G costa solo 229 euro (-18%, -50 euro). Decisamente un ottimo prezzo per un telefono con connessione 5G, tanta memoria e di un brand affidabile come Vivo.

