Vivo Y76 5G è in offerta: caratteristiche e prezzo

Acquistare uno smartphone di fascia medio-bassa porterà l’utente a valutare una serie di proposte tutte molto simili tra loro a livello hardware ma che potrebbero avere prezzi anche molto differenti. E per scegliere il dispositivo perfetto per le proprie esigenze, il consiglio è quello di valutare i dettagli e puntare, naturalmente, a quelle piccole particolarità che possono fare la differenza.

Vivo Y76 5G è uno dei best seller di Vivo che, grazie a una scheda tecnica discreta, è già stato la scelta di centinaia di utenti. Grazie poi a un bundle molto interessante, all’interno della scatola dello smartphone è possibile trovare anche un’utilissima cover e gli auricolari con il filo, un "regalo" più che gradito a chi ha già acquistato questo dispositivo.

Vivo Y76 5G– Processore MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/256 GB

Vivo Y76 5G: scheda tecnica

Vivo Y76 5G ha un display LCD da 6,58 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore installato su questo smartphone è un MediaTek Dimensity 700 a cui si affiancano, in questo caso, a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD. Disponibile anche l’utilissima funzione Extended RAM che consente di aggiungere altri 4 GB di RAM attingendo dalla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP (ƒ/2.0). Tra le connessioni, grazie al chip di MediaTek, c’è anche il 5G. Oltre a questo c’è il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 4.100 mAh e ha la ricarica cablata da 44W. Infine il sistema operativo è Android 12 con la possibilità di aggiornare a Android 13 con interfaccia Funtouch OS 13 alla prima accensione del dispositivo.

Vivo Y76 5G: l’offerta su Amazon

Il Vivo Y76 5G è uno degli smartphone più venduti dell’azienda cinese e, pur trattandosi di un device di fascia medio-bassa, rappresenta la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo che sia semplice, che sia compatibile con tutte le applicazioni più utilizzate di sempre (tipo i Social o le app per la messaggistica) e che, in più, abbia al suo interno una suite di accessori interessante, come la cover in silicone e gli auricolari col filo. Una scelta non scontata quella di Vivo, soprattutto in un contesto come quello attuale dove i produttori vanno sempre a risparmio sugli accessori contenuti nella scatola dei loro dispositivi.

Il prezzo di listino è di 269 euro, più o meno in linea con quelli dei device della stessa fascia di prezzo, vittime anche loro dei recenti rincari che hanno colpito il settore. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare il Vivo Y76 5G a 229 euro (-15%, -40 euro) un piccolo sconto che permette agli utenti di risparmiare qualche soldino e di acquistare uno smartphone piuttosto valido.

