Vivo Y78 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Vivo Y78 è il nuovo telefono di fascia medio-bassa presentato a Singapore dal brand del gruppo BBK Electronics (che incorpora anche Oppo, iQOO, OnePlus e Realme). Si tratta della versione globale dell’omonimo modello già lanciato in Cina a inizio maggio. Ma tra la versione cinese e quella internazionale ci sono diverse differenze nella scheda tecnica, tando che il modello globale assomiglia di più al Vivo Y78+ lanciato ad aprile in Cina.

In ogni caso, stiamo parlando di un telefono da piena fascia medio-bassa che andrà a competere con una pletora di modelli concorrenti, tutti con caratteristiche tecniche molto simili. Lo farà, soprattutto, puntando su uno schermo di qualità e un design molto ricercato. Il prezzo finale in Italia, però, ancora non è noto e, di conseguenza, non possiamo sapere quanto sarà appetibile questo modello.

Vivo Y78: caratteristiche tecniche

Vivo Y78 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, uno dei chip più usati per i medio gamma del 2023, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibile tramite scheda microSD.

Apprezzabile, su un telefono di questa fascia, il display OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco pari a 1.300 nit, e con lettore per le impronte digitali integrato.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 64 MP( f/1.8), dotato di stabilizzatore ottico, seguito da una coppia di fotocamere entrambe da 2 MP per macro e profondità. Sulla parte anteriore, nel foro al centro dello schermo, c’è il sensore da 16 MP (f/2.5) per i selfie e le videochiamate.

Oltre alla compatibilità con le reti 5G sul Vivo Y78 sono disponibili le connessioni WiFi 5 e Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti contactless e anche la porta per il jack da 3,5 millimetri.

Come molti dispositivi economici, anche Vivo Y78 ha una grande batteria. In questo caso si tratta di un accumulatore da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 44W.

Vivo Y78: disponibilità e prezzi

Vivo Y78 è stato presentato a Singapore, per il mercato asiatico, nei colori Dream Gold (oro) e Flare Black nero), entrambi con una texture sfumata molto appariscente. Non è noto, al momento, se Vivo porterà questo modello anche in Europa e in Italia, ma è molto probabile di sì: nel nostro Paese, infatti, è già in vendita dall’anno scorso il Vivo Y76 con un chip MediaTek Dimensity 700 e un prezzo di listino di 329 euro, che però sono molto meno se guardiamo al prezzo su strada, oggi.